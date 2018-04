Motomondiale | gli orari di Austin

Motomondiale - GP Argentina 2018 : qualifiche sabato 7 aprile. Gli orari e come vederle in diretta e in differita su Sky e TV8 : sabato 7 aprile sarà tempo di qualifiche sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), seconda prova del Motomondiale 2018. Un time-attack che si preannuncia infuocato in tutte le classi. Nella MotoGP Andrea Dovizioso vorrà sfatare il tabù argentino mentre Marc Marquez guadagnare la pole e proiettarsi alla gara di domenica con fiducia. Attenzione poi alle Yamaha che l’anno scorso fecero doppietta. La M1 su questa pista ha sempre fatto ...

Motomondiale in tv - GP Argentina 2018 : gli orari delle prove libere e come vederle in tv. Il programma completo : Venerdi 6 aprile prenderà il via il weekend del GP d’Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale. Sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), il Circus delle due ruote si ritroverà dopo l’esordio in Qatar per un altro round appassionante. Lungo il nastro d’asfalto sudamericano Andrea Dovizioso vorrà confermarsi, reduce dal successo di Losail. Da par suo Marc Marquez vorrà riscattarsi dal secondo posto in volata, ...