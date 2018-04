MotoGP | Marc Marquez non parla di Valentino Rossi | “Ad Austin siamo forti | la moto è

MotoGP - GP Americhe 2018 : Austin è il regno della Honda. Ma soprattutto di Marc Marquez : sarà lui il favorito numero uno : La MotoGP rimane nel continente americano ma si sposta al Nord, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il GP delle Americhe. Sul circuito di Austin si torna in pista dopo i fatti di Termas de Río Hondo. Se ne è parlato molto, anche troppo, ma nel weekend la parola tornerà finalmente alla pista. Un circuito che vede un’unica grande favorita, la Honda. Austin ha fatto il suo debutto nel Motomondiale nel 2013 e da allora ha sempre vinto una ...

MotoGP - Altro che 'punizione'! Ecco perchè Valentino Rossi e Marc Marquez non saranno in conferenza stampa ad Austin : Valentino Rossi e Marc Marquez esclusi dalla conferenza stampa dei piloti ad Austin, ma non per colpa dell'episodio dell'Argentina: Ecco la verità E' iniziata la settimana del Gp delle Americhe, terza ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : tutto come prima. Nessun provvedimento per Marc Marquez. Ezpeleta vuole parlare ad Austin : basterà? : La MotoGP è pronta per fare tappa ad Austin dove nel weekend andrà in scena il GP delle Americhe, terza prova di un Mondiale già infuocato dopo i fatti di Termas de Rio Hondo. Sul tracciato argentino, infatti, ne abbiamo viste di tutti i colori con Marc Marquez che dopo una manovra da ritiro patente in partenza è stato protagonista anche dello speronamento ai danni di Valentino Rossi: il Dottore era letteralmente imbufalito dopo la gara e anche ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : che il buonsenso tra Valentino Rossi e Marc Marquez prevalga per non degenerare in una corrida : La MotoGP vola ad Austin, ma forse la testa di molti è rimasta a Termas de Río Hondo. Il sorpasso tentato da Marc Marquez ai danni di Valentino Rossi sarà inevitabilmente il tema principale in pista nel GP delle Americhe, soprattutto nel caso in cui i due dovessero trovarsi molto vicini in pista. Il rischio che possano ripetersi i fattacci del 2015 è alto ma potrebbe essere facilmente scongiurato facendo prevalere il buon senso. Partiamo dai ...

MotoGP - Il contatto Rossi-Marquez divide il paddock - Schwantz ha le idee chiare : 'ecco cosa dovrebbero fare a Marc' : Non è uno sport di contatto e l'unica preoccupazione che deve avere un pilota è quella di essere battuto, non di essere colpito '.

MotoGP - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

MotoGP - Marc Marquez : “non cambio modo di correre” : Nulla è cambiato, a dirlo lo stesso Marc Marquez che afferma che continuerà a guidare nello stesso modo aggressivo che lo ha contraddistinto durante la gara di Termas de Rio Hondo. Gli strascichi della gara di MotoGP d’Argentina non hanno fatto cambiare idea al pilota spagnolo che continuerà a mettere in pericolo la vita degli altri piloti sia durante le gare che le qualifiche. Marc Marquez non vede alcun problema nel guidare in modo ...

MotoGP - Marc Marquez : “Ho sbagliato con Valentino Rossi - ho capito l’errore ma correrò sempre al limite” : “Ho sbagliato“. Marc Marquez ha fatto mea culpa e ha ammesso il suo errore durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, nel corso di un’intervista rilasciata a Efe durante un evento di Estrella Galicia a San Paolo, ha riconosciuto la pericolosità della manovra operata su Valentino Rossi che ha poi portato alla caduta del Dottore e alle conseguenti polemiche in un post gara davvero rovente. Il ...

MotoGP 2018 - Marc Marquez : 'Continuerò a spingere al massimo. Valentino Rossi? Uno come gli altri' : Da San Paolo, in Brasile, dove si trova per un evento legato al Team Estrella Galicia 0'0, arrivano nuove parole del campione del mondo uscente : "Non cambierò il mio modo di correre in pista. L'ho ...

MotoGP 2018 : Valentino Rossi e Marc Marquez - clima rovente e tensione a mille. Cosa succederà ad Austin? Duello infinito : Il clima è più incandescente che mai, la tensione è altissima, la situazione è davvero rovente e la MotoGP continua a fare discutere: la corrida in Argentina, dove Marc Marquez è stato assoluto protagonista in negativo speronando Valentino Rossi e operando una manovra illecita in partenza, continua a fare parlare di sé e rischia di lasciare strascichi importanti per il pRossimo futuro. Siamo soltanto al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP ...

MotoGP - paura per Marc Marquez : ha rischiato il linciaggio da parte dei tifosi di Valentino Rossi : Momenti di paura per Marc Marquez nel post-gara del GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il campione del mondo in carica della MotoGP, come noto, si era recato presso il box della Yamaha per scusarsi con Valentino Rossi, venendo respinto con toni piuttosto bruschi. Secondo quanto riporta Marca, il centauro catalano, mentre si dirigeva presso la scuderia del 39enne di Tavullia, ha rischiato seriamente di essere aggredito. Diversi tifosi ...

MotoGP 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

MotoGP - il punto debole di Marc Marquez. Aggressività gratuita che mette a rischio l’incolumità : L’eco delle polemiche a seguito del GP di Argentina di MotoGP non si è ancora placato. Marc Marquez è stato il protagonista in negativo della gara, autore di due contatti che hanno fatto e faranno discutere ancora molto. Prima Aleix Espargaro, poi Valentino Rossi. Stessa dinamica: lo spagnolo ha provato ad inserirsi dove lo spazio non c’era e a farne le spese sono stati i due rivali. Peggio, però, è andata al Dottore, che è stato ...