MotoGP - GP Americhe 2018 : calendario - programma - orari d’inizio e tv. Come seguire le gare? Diretta gratis su TV8 : La MotoGP tornerà in pista nel weekend del 20-22 aprile quando si correrà il GP delle Americhe, terza prova del Mondiale. Dopo i noti episodi in Argentina, con lo speronamento di Valentino Rossi dopo il contatto con Marc Marquez, si preannuncia una gara estremamente avvincente e appassionante dove può davvero succedere di tutto. Questo è un nuoto feudo di Marc Marquez: il Cabronçito ha vinto le ultime cinque edizioni e vuole proseguire la ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : pista ostica per la Ducati. Se Andrea Dovizioso dovesse limitare i danni anche qui… : L’attesa per il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP, previsto negli Stati Uniti, sta per finire. Sul tracciato di Austin (Texas) i piloti della classe regina torneranno in scena dopo la folle corsa di Termas de Rio Hondo (Argentina). Marc Marquez, autore di una prestazione altamente negativa, vorrà riscattarsi su un circuito che lo ha sempre visto vittorioso da quando è entrato a far parte del calendario iridato: dal 2013 al 2017 solo ...

MotoGP - GP Americhe 2018 in tv : su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana su Sky e TV8 : Su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana su Sky e TV8 Tanti gli spunti, dunque, tutti da vivere in diretta televisiva su Sky Sport, in streaming su Sky Go ed in CHIARO di ...

MotoGP - GP Americhe 2018 in tv : su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana su Sky e TV8 : Nel prossimo weekend (20-22 aprile), il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) per il terzo appuntamento iridato della stagione. In MotoGP, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Jorge Lorenzo sempre più sotto esame in casa Ducati. C'è aria di addio : Il maiorchino, cinque volte campione del mondo, non è stato certo autore di un inizio d'annata da incorniciare: il ritiro in Qatar , per problematiche ai freni, ed il 15° posto in Argentina non erano ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Jorge Lorenzo sempre più sotto esame in casa Ducati. C’è aria di addio… : In Texas (Stati Uniti) il Circus del Motomondiale è pronto a tornare in scena su uno dei tracciati più spettacolari in calendario. Siamo al terzo round stagionale e nella classe regina c’è già chi un po’ sotto esame si sente. Ci riferiamo a Jorge Lorenzo. Il maiorchino, cinque volte campione del mondo, non è stato certo autore di un inizio d’annata da incorniciare: il ritiro in Qatar (per problematiche ai freni) ed il 15° posto ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Daniel Pedrosa proverà a correre ad Austin : Non si può dire che a Daniel Pedrosa il coraggio faccia difetto. Finito sotto i ferri per ridurre la frattura al polso destro presso l’ospedale Universitari Dexeus di Barcellona, in conseguenza della caduta nel corso del GP d’Argentina in MotoGP (a seguito del contatto in gara con Johann Zarco), lo spagnolo ha deciso: si va ad Austin (Stati Uniti) per prendere parte alla terza gara iridata anche se ovviamente le condizioni non ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Austin è il regno della Honda. Ma soprattutto di Marc Marquez : sarà lui il favorito numero uno : La MotoGP rimane nel continente americano ma si sposta al Nord, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il GP delle Americhe. Sul circuito di Austin si torna in pista dopo i fatti di Termas de Río Hondo. Se ne è parlato molto, anche troppo, ma nel weekend la parola tornerà finalmente alla pista. Un circuito che vede un’unica grande favorita, la Honda. Austin ha fatto il suo debutto nel Motomondiale nel 2013 e da allora ha sempre vinto una ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : tutto come prima. Nessun provvedimento per Marc Marquez. Ezpeleta vuole parlare ad Austin : basterà? : La MotoGP è pronta per fare tappa ad Austin dove nel weekend andrà in scena il GP delle Americhe, terza prova di un Mondiale già infuocato dopo i fatti di Termas de Rio Hondo. Sul tracciato argentino, infatti, ne abbiamo viste di tutti i colori con Marc Marquez che dopo una manovra da ritiro patente in partenza è stato protagonista anche dello speronamento ai danni di Valentino Rossi: il Dottore era letteralmente imbufalito dopo la gara e anche ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP delle Americhe. Per il “Dottore” una pista poco amica : Se si cerca una piccola “macchia” nella incredibile carriera di Valentino Rossi si fa sempre notevole fatica, ma si potrebbe parlare del Circuito delle Americhe di Austin. Sul tracciato texano, infatti, il “Dottore” non ha mai vinto una gara. Nelle cinque edizioni disputate, anzi, ha sempre visto trionfare il suo grande rivale Marc Marquez, che nel sud degli Stati Uniti appare quasi imbattibile. Sui 5513 metri del ...