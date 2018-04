Morti d' amianto all' Olivetti | tutti assolti i manager

Torino - Morti da amianto alla Olivetti : tutti assolti in appello : Torino, morti da amianto alla Olivetti: tutti assolti in appello Ribaltata la sentenza di primo grado. assolti i fratelli De Benedetti e anche Corrado Passera. Il pg: “Valuteremo il ricorso” Continua a leggere

Processo Olivetti - in appello tutti assolti per le Morti da amianto : La Corte d'appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del Processo per le morti da amianto alla Olivetti di Ivrea. Per i giudici "il fatto non sussiste".Fra i 13 imputati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ai quali furono inflitti 5 anni e 2 mesi, e l'ex ministro Corrado Passera al quale in primo grado, nel 2016, erano stati inflitti un anno e 11 mesi di reclusione. Il Processo riguardava casi di dipendenti dell'azienda che si ...

