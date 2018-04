Stati Unti - Morta l’ex first lady Barbara Bush Foto : È stata moglie di George W. H. e madre di George W, entrambi presidenti. Era malata da tempo ed era stata ricoverata più volte. Qualche giorno fa aveva rifiutato un nuovo ricovero. Il ricordo di Donald Trump: «Moglie, madre, nonna, sposa militare»

Cosparsa di benzina e bruciata : Judy è Morta - ma testimonierà lo stesso contro l’ex : Judy Malinowski, 33enne dell’Ohio madre di due figli, è morta nel 2017 dopo un calvario durato quasi due anni. Nel 2015 il fidanzato dopo una lite le aveva dato fuoco. Durante il processo sarà proiettata la video testimonianza della donna girata cinque mesi prima della sua morte.Continua a leggere

Ilaria Rinaldi - l’ex ciclista trovata Morta a 33 anni. Indaga la procura di Firenze : l’ex campionessa italiana di ciclocross Ilaria Rinaldi è stata trovata morta lunedì mattina nella sua abitazione di Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Come riportato da La Repubblica, quando i carabinieri della compagnia di Empoli sono arrivati a casa dell’atleta 33enne hanno trovato nella stanza diverse siringhe usate. La procura di Firenze ha aperto un’indagine per capire le cause del decesso e ha disposto l’autopsia, che verrà ...

Winnie Mandela Morta - addio all’ex moglie di Nelson : combattè al suo fianco contro l’apartheid : È morta Winnie Madikizela Mandela, ex moglie di Nelson Mandela. Aveva 81 anni. La donna, attivista delle campagne contro l’apartheid, ebbe due figli dall’ex presidente del Sudafrica. La notizia è stata data dalla Bbc, citando il suo assistente personale. Nata a Mbizana il 26 settembre del 1936, Winnie Mandela è stata in politica per molti anni, ha ricoperto il ruolo di vertice dell’African National Congress Women’s League ...

Lega - Morta Rosy Guarnieri : l’ex sindaca di Albenga era stata appena eletta alla Camera : “Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, ricordando Rosy Guarnieri, ex sindaca di Albenga, scomparsa all’età di 65 anni per un male incurabile. Era leghista della prima ora ed era stata eletta alla Camera. La politica è morta all’ospedale ...