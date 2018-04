Montecarlo | Fognini eliminato | Bautista Agut e Nishikori agli ottavi

ATP Montecarlo 2018 : Fognini ko con Struff. L'azzurro out al secondo turno : Fogna, che sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013 quando si arrese a Djokovic , all'epoca numero uno del mondo, aveva battuto all'esordio il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 ATP, ...

ATP Montecarlo 2018 : Fognini batte anche la scaramanzia! Vince con il 17 sulla maglia : Ora lo attende il tedesco Jan-Lennard Struff , numero 61 del mondo, in un match in programma mercoledì: Fabio si è aggiudicato in due set l'unico precedente, disputato nelle semifinali di Monaco di ...

Montecarlo - avanti Fognini e Checchinato : Roma, 17 apr. , askanews, Esordio positivo per Fabio Fognini e Marco Cecchinato al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in ...

Montecarlo : esordio ok per Fognini : esordio positivo per Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo, terzo stagionale e primo sulla terra battuta . Il 30enne azzurro ha battuto al primo turno per 6-4 7-5 il bielorusso Ilya Ivashka, ...

Tennis - Montecarlo : Fognini e Cecchinato al secondo turno : L'austriaco, numero 7 del mondo e 5 del seeding, batte il russo Andrey Rublev, numero 33 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in due ore e 40 minuti. Superano il primo turno gli ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Fabio Fognini vince all’esordio contro il bielorusso Ivashka : Un Fabio Fognini a corrente alternata si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il ligure ha sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Una partita nella quale il nativo di Arma di Taggia non ha speso grandi energie, comandando sempre lui il gioco nel bene e nel male. Anche nel momento negativo del secondo set Fognini ha ...

ATP Montecarlo 2018 : Cecchinato e Fognini al secondo turno. Esordio per Seppi : Fogna sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013, quando si arrese a Djokovic, all'epoca numero uno del mondo. Bene anche Marco Cecchinato , numero 100 del ranking mondiale, che ha ...

Tennis - Montecarlo : Fognini ok con Ivashka - Cecchinato batte Dzumhur : Più tardi tocca ad altri due azzurri: Fognini, 20 del mondo e 13a testa di serie, affronta il bielorusso Ivashka, 122, uscito dalle qualificazioni; Seppi, numero 62 e uscito pure lui dalle ...

ATP Montecarlo 2018 : super Cecchinato vola al secondo turno. Esordio per Fognini e Seppi : ... non ci sono precedenti fra il 24enne di Minsk e il ligure, che sui campi del Principato vanta una semifinale nel 2013, quando si arrese a Djokovic, all'epoca numero uno del mondo. In campo anche ...

