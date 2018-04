Mondiale per club ogni 4 anni | dal 2021 potrebbe prendere il posto della Confederations

Brasile - Neymar non molla : 'Per il Mondiale sarò in forma' : ... il 14 giugno, ha detto che avrà abbastanza tempo per prepararsi una volta che avrà ricevuto il via libera dei medici: ' Avrò abbastanza tempo per guarire e prepararmi alla Coppa del mondo . L'...

Il 7 maggio 2018 #donailtempo : iniziativa social per celebrare la 12ª Giornata Mondiale della Lentezza : Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di partire con un certo anticipo. In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la comunità del Festival per celebrare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza, fissata sul calendario il 7 maggio. L’invito è semplice, e rivolto ...

Buick Velite 6 - A Pechino anteprima Mondiale per l'ibrida plug-in : Accanto alla Enspire Concept la Buick ha in programma per il Salone di Pechino il debutto in anteprima mondiale della Velite 6 Phev di serie. Sarà commercializzata in Cina nel corso del 2018 e offrirà una doppia soluzione elettrificata. Il modello esposto a Pechino sarà infatti quello con tecnologia plug-in hybrid, al quale sarà affiancata in un secondo tempo la versione totalmente elettrica, ampliando così il piano strategico denominato Buick ...

Giornata Mondiale della Terra : oltre un milione di persone chiede alle grandi aziende interventi sulla plastica usa e getta [VIDEO] : Mentre si avvicina la Giornata mondiale della Terra (22 aprile), più di un milione di persone ha sottoscritto la petizione di Greenpeace (no-plastica.greenpeace.it) in cui si chiede ai grandi marchi come Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, McDonald’s e Starbucks di ridurre drasticamente l’utilizzo di contenitori e imballaggi in plastica monouso. “La plastica soffoca i nostri mari. Sono necessarie azioni urgenti da parte ...

Ceferin : «Ho timore per la Var al Mondiale. In Champions? Dal 2019-2020» : Il presidente dell'Uefa ribadisce la propria volontà di attendere ancora prima di introdurre il sistema nella massima competizione europea per club. L'articolo Ceferin: «Ho timore per la Var al Mondiale. In Champions? Dal 2019-2020» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Steven Spielberg è il primo regista della storia a superare i 10 miliardi di dollari al Box Office Mondiale - Best Movie : Qui gli incassi inviduali della sua filmografia senza inflazione: Jurassic Park $983.8 Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo $786.6 E.T.: L'extraterrestre $717.0 Il mondo perduto $618.6 ...

F1 - Max Verstappen : dal nuovo Senna al nuovo Maldonado? Un inizio di Mondiale 2018 disastroso per l’olandese : “Il mio inizio di stagione è una m***a. Lo è per una serie di fattori. Tante cose sono andate storte e non è certo quello che volevo. Sicuramente devo cercare di rivedere tutto e fare meglio a partire dalla prossima gara”, queste le dichiarazioni a caldo di Max Verstappen, pilota della Red Bull, poco dopo la gara di Shanghai (Cina) nella quale l’olandese si è reso protagonista dell’ennesimo errore di quest’annata, ...

A Coverciano gli arbitri iniziano la preparazione per il Mondiale : Roma, 16 apr. , askanews, Si apre oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano il raduno dei 36 arbitri e dei 63 assistenti selezionati dalla Fifa per il mondiale di Russia 2018. A seguire il lavoro ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea allunga ad Aragon - ma Marco Melandri e la Ducati rispondono! : C’è sempre Jonathan Rea al comando del Mondiale Superbike 2018. Il pilota britannico della Kawasaki ha allungato dopo il weekend di Aragon, archiviato con un primo e un secondo posto. Alle sue spalle c’è ora Chaz Davies, secondo e primo nelle due gare spagnole, che ha così superato in classifica il compagno di squadra Marco Melandri, terzo a 18 lunghezze dal leader. “È il pilota a fare la differenza“, così Rea ha ...

Vini bio - l'Italia ha un quarto della superficie bio Mondiale : Roma, 16 apr. , askanews, 'La viticoltura biologica negli ultimi dieci anni è esplosa a livello mondiale, con la sua superficie vitata quintuplicata negli ultimi 14 anni. E l'Italia che ha raddoppiato ...

Putin sotto accusa per la presunta strage in Siria - stabilità Mondiale a rischio Video : Situazione internazionale sempre più delicata e che rischia di collassare da un momento all'altro [Video]. Arrivano le dichiarazioni che potrebbero far vacillare definitivamente l'ago della bilancia e rompere quegli equilibri gia' precari con la Russia. A to dell'attacco in #Siria da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ci sono le prese di posizione da parte dei capi di Stato coinvolti nelle operazioni militari e, soprattutto, ...