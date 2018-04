Molestie sessuali | anche il datore di lavoro può rispondere del reato se non l’ha impedito

Mariah Carey accusata di Molestie sessuali dalla sua ex manager : Guai in vista per Mariah Carey: la cantante di All I Want For Christmas Is You è stata accusata dalla sua ex manager di molestie sessuali e violazione del contratto. 'Era sempre nuda davanti a me', ...

Svezia - Molestie sessuali : il capo dell’Accademia dei Nobel si dimette : Il capo dell’Accademia svedese che assegna il Premio Nobel per la letteratura è stata costretta a rassegnare le dimissioni giovedì, dopo una vicenda di abusi e molestie sessuali che sta mettendo in pericolo la reputazione di una delle organizzazioni culturali più importanti al mondo. Dal 2015 Sara Danius, studiosa di lettura, era la segretaria permanente dell’Accademia svedese, creata nel 1786. Ha dovuto rinunciare al suo ruolo dopo un ...

Kevin Spacey è indagato in California per Molestie sessuali : L’attore Kevin Spacey è indagato a Los Angeles, in California, per molestie sessuali. L’indagine riguarda le accuse fatte nei suoi confronti da un uomo che dice di essere stato molestato a West Hollywood, in California, nel 1992. Spacey è già The post Kevin Spacey è indagato in California per molestie sessuali appeared first on Il Post.

Asia Argento sputtanata - Luca Barbareschi alle Iene : 'Le Molestie sessuali? La verità è che lei...' : ' Asia Argento non è mai stata davvero molestata '. Luca Barbareschi , intervistato da Le Iene, definisce #metoo un movimento di ' mentecatti '. 'Confermo, è un movimento per cretini - dice l'attore - ...

L’ex star di House of Cards Kate Mara dice la sua su Kevin Spacey e le accuse di Molestie sessuali : Per la prima volta, da quando è esploso lo scandalo sessuale su Kevin Spacey, l'ex attrice di House of Cards Kate Mara ha parlato delle accuse rivolte al Frank Underwood della serie tv di Netflix. La giovane star, sorella di Rooney, ha ricoperto il ruolo della reporter Zoe Barnes nel corso della prima stagione, e ha girato moltissime scene insieme a Spacey. Come i fan di House of Cards ricordano, ad un certo punto, lei e Frank allacciano una ...

Dopo le indagini dell’Academy - è stata respinta l’accusa di Molestie sessuali contro John Bailey - che rimarrà capo dell’associazione : John Bailey, capo dell’Academy, l’associazione che assegna i premi Oscar, rimarrà al suo posto Dopo un’accusa di molestie sessuali sporta contro di lui giorni fa: Dopo un’indagine interna, l’Academy ha ritenuto che non ci fosse motivo per prendere provvedimenti nei suoi The post Dopo le indagini dell’Academy, è stata respinta l’accusa di molestie sessuali contro John Bailey, che rimarrà capo ...

A Roma un maestro di scuola materna è stato arrestato con l’accusa di Molestie sessuali : A Roma un maestro di scuola materna è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali su alcune sue alunne. L’arresto è stato ordinato dalla gip Clementina Forleo su richiesta della procura di Roma, che da alcuni mesi indagava sull’uomo The post A Roma un maestro di scuola materna è stato arrestato con l’accusa di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Ed Westwick di Gossip Girl è indagato per Molestie sessuali - licenziato sostituito nella nuova serie tv BBC : Ed Westwick di Gossip Girl è indagato dalla polizia di Los Angeles con accuse di molestie sessuali. Un portavoce del Procuratore distrettuale di Los Angeles ha dichiarato a Deadline che un caso è stato "aperto presso il nostro ufficio con il coinvolgimento di Ed Westwick", ma ha rifiutato di specificare quale accusa abbia aperto la strada all'inchiesta. "La questione è in fase di analisi. L'ufficio del procuratore distrettuale non identifica ...

Roma : maestro 25enne arrestato per Molestie sessuali su bimbe tra i 3 e i 5 anni : Roma – molestie e atti sessuali in un asilo di Roma Roma – Un maestro di 25 anni di una scuola materna è stato arrestato.... L'articolo Roma: maestro 25enne arrestato per molestie sessuali su bimbe tra i 3 e i 5 anni proviene da Roma Daily News.

Professore di Avellino arrestato per Molestie sessuali su una 16enne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni. L'uomo, che insegna in un istituto superiore della provincia, dall'ottobre dello scorso anno aveva cominciato a seguire la studentessa, che frequenta lo stesso istituto del docente, nel bus che la ragazza abitualmente prendeva per tornare a casa alla ...

Oscar 2018 : il presidente è accusato di Molestie sessuali! : Il presidente dell'ultima cerimonia degli Oscar, che si è svolta appena quindici giorni fa, è stato appena accusato da tre dei suoi collaboratori di molestie sessuali. L'inchiesta è aperta, mentre la cerimonia che ha presieduto è stata a sua volta fortemente segnata dal movimento TimesUp. Eminente direttore della fotografia in "A Day Without End", "American Gigolo" e "The Buddies First", John Bailey si è distinto quest'anno presiedendo la ...

Il capo dell’associazione che assegna i premi Oscar è stato accusato di Molestie sessuali : John Bailey, dal 2017 presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’associazione che assegna i premi Oscar, è stato accusato di molestie sessuali da tre persone secondo fonti anonime dell’Hollywood Reporter e di Variety, il primo giornale a parlarne. The post Il capo dell’associazione che assegna i premi Oscar è stato accusato di molestie sessuali appeared first on Il Post.