Modena | ne resterà soltanto uno | Bruninho o Stoytchev?

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In molti avevano gia' pronosticato circa un anno fa, al momento dell'insediamento sulla panchina modenese dell'allenatore bulgaro, che la convivenza traed i giocatori con caratteri particolarmente forti e complicati presenti in rosa sarebbe stata molto complicata, però nell'ambiente modenese a partire dalla dirigenza per arrivare fino ai tifosi erano pronti a remare tutti quanti dalla stessa parte mettendo in secondo piano le proprie esigenze o le proprie idee pur di tornare a vincere dei trofei. La deludente stagione diMa la stagione di #è stata molto più complicata del previsto e gia' a Gennaio c'erano giocatori i fratelli Ngapeth ai ferri corti con il coach e pronti a cambiare aria anche immediatamente pur di non dover lavorare ancora con lui, poi la stagione è finita ed i risultati sono stati assai deludenti, con zero trofei in bacheca, molte facce tese tra ...