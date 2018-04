Missione governo | chi è Casellati

Governo - Mattarella convoca Casellati/ Ultime notizie : oggi il mandato - parte la Missione esplorativa : Governo, Mattarella convoca Casellati: oggi il mandato, parte la missione esplorativa. Al Presidente del Senato il compito di individuare la maggioranza. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Governo - una Missione impossibile - Mattarella : 'No ritorno alle urne' Video : Giudicando una nuova campagna elettorale quasi dannosa per il Paese, il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella cerchera' nei prossimi giorni di adottare un atteggiamento favorevole alla formazione di un Governo, cercando di non sostenere una coalizione piuttosto di un’altra e di evitare il più possibile un ritorno al voto. Sono ormai passati cinque giorni dalla chiusura del primo giro di consultazioni e il dato oggettivo è che sembra ...

Governo - una Missione impossibile - Mattarella : 'No ritorno alle urne' : Giudicando una nuova campagna elettorale quasi dannosa per il Paese, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cercherà nei prossimi giorni di adottare un atteggiamento favorevole alla formazione di un Governo, cercando di non sostenere una coalizione piuttosto di un’altra e di evitare il più possibile un ritorno al voto. Sono ormai passati cinque giorni dalla chiusura del primo giro di consultazioni e il dato oggettivo è che sembra ...

Di Maio verso il Colle - Missione governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Gianni Letta in Missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

Governo - Maroni : “Lega-M5S? Missione impossibile per il forte impatto sulle coalizioni locali” : Un Governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del Carroccio a riflettere sulle potenziali ripercussioni negative sul proprio elettorato di un’intesa con i pentastellati. È una “Missione impossibile un Governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi, ma anche per le conseguenze che avrebbe per la coalizione di centrodestra. Vedo davvero impossibile un Governo Lega-Movimento 5 ...

Governo - Maroni : “Lega-M5S? Una Missione impossibile : programmi incompatibili e forte impatto su elettorato” : Un Governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del carroccio a riflettere sulle potenziali ripercussioni negative sul proprio elettorato di un’intesa con i pentastellati. È una “missione impossibile un Governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi, ma anche per le conseguenze che avrebbe per la coalizione di centrodestra. Vedo davvero impossibile un Governo Lega-Movimento 5 ...

Italia nel caos col nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e ComMissione Ue : Mentre l'Italia è alle prese con le manovra per il nuovo governo, Merkel e Macron ne approfittano. Francia e GerMania si portano a casa le poltrone di Bce e Commissione europea Segui su affarItaliani.it

Fonti governo : i preparativi per la Missione militare in Niger proseguono : Nessun ripensamento, tutto va avanti "sulla base delle richieste avanzate dalle autorità di governo di Niamey"

Tav - un’assoluzione e una prescrizione per l’ex commissario di governo accusato di oMissione di atti d’ufficio : Nessuna condanna. Mario Virano, ex commissario del governo alla Torino-Lione, è stato assolto da un’accusa di omissione di atti d’ufficio, mentre un altro episodio simile è risultato prescritto. Lo ha stabilito oggi il tribunale di Torino nel processo nato dall’esposto di militanti No Tav della Val di Susa, Alberto Veggio e Maria Grazia Di Pietro. In passato la stessa procura aveva prima chiesto l’archiviazione del procedimento e poi ...

Missione di Governo - la giornata di mercoledi 7 marzo : Si tratterebbe di una sorta di ballottaggio tra Salvini e Di Maio ma forse anche la constatazione salvifica di una crisi politica-istituzionale che da troppi anni limita la governabilità in Italia. ...

Pd - Orlando : diMissione vere di Renzi e gestione collegiale - 90% partito contro governo M5S o destra : Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni «vere, operative ed effettive, in maniera...

ComMissione Ue : “Un governo prima possibile” Elezioni - festeggia la destra populista e xenofoba : «Manteniamo la calma e andiamo avanti». Che di fatto e un’ammissione di panico. A Bruxelles il giorno dopo le Elezioni in Italia hanno visto materializzarsi esattamente «lo scenario peggiore» che era stato ventilato da Jean-Claude Juncker un paio di settimane fa. Il portavoce della Commissione prova a sviare la questione, invita a mantenere la calm...

Elezioni - ComMissione Ue : “Keep calm and carry on. Fiducia in Mattarella e dialogo con il governo Gentiloni” : “Keep calm and carry on“. Per commentare l’esito del voto italiano, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker recupera una frase storica poco rassicurante. Quella coniata dal governo inglese nel 1939, all’inizio della seconda Guerra mondiale, per (tentare di) tenere alto il morale della popolazione. Il riferimento – stando a quanto ha detto alla stampa il portavoce della Commissione Margaritis ...