Ministero firma decreto ponte che riabilita i tre ippodromi sardi declassati

Danimarca - dopo il Mose il Ministero ci ripensa : firmato l’accordo con il consorzio italiano per lo Storstrom Bridge : dopo mesi di istruttoria, il ministero dei trasporti danese ha firmato l’accordo con Itinera, il consorzio italiano che si era aggiudicato l’appalto da 277 milioni di euro per la costruzione dello Storstrom Bridge in Danimarca. dopo la vittoria della gara in ottobre, la firma era prevista per dicembre ma le rivelazioni della stampa locale avevano fatto saltare tutto: i giornali avevano fatto emergere infatti come le ditte che si ...