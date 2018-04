Minecraft | 50 000 utenti infettati da un pericoloso malware

eurogamer

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Nonostante l'ascesa del fenomeno delle battle royale,rimane comunque uno dei titoli più giocati al mondo grazie alla completa libertà esplorativa e di creazione che solo lui è capace di fornire, ci fa notare PCgamesn.Ebbene un piccolo inconveniente ha intaccato la florida community del popolare gioco: circa 50.000 account di gioco sono stati infattida unprogettato per riformattare i dischi rigidi dei PC, cancellando dunque i dati di backup e i programmi di sistema, stando a quanto comunicano i dati del celebre provider di anti-virus Avast.A inosltrare ilvirus sono bastate una manciata di skin caricate sul dominio ufficiale con quali era incorporato un semplice script in Powershell. Non si tratta di un codice particolarmente robusto, ma considerando che gran parte dell'utenza disono giovanissimi con poca dimestichezza con i pericoli ...