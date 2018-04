Minaccia il suicidio dal quinto piano | la polizia lo afferra al volo | le immagini del

Roma : Minaccia suicidio - donna salvata : Roma – Una donna , italiana di 58 anni, posizionata oltre il parapetto di ponte Flaminio, a Roma , sul ballatoio e sporta nel vuoto. Questa è la scena che gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori hanno trovato al loro arrivo. Nel tentativo di distrarla e metterla in sicurezza, i poliziotti si sono avvicinati a lei. Ma questa, agitata e in preda al pianto, ha iniziato a Minaccia re di lasciarsi cadere. A quel punto ...

Vicenza : uomo Minaccia il suicidio - carabinieri lo salvano : Vicenza , 28 mar. (AdnKronos) – I carabinieri della Stazione carabinieri di Valli del Pasubio (Vi) hanno salvato un 36enne che, ieri, aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi con un fucile da caccia, all’interno della propria abitazione. Erano appena passate le tre del pomeriggio, quando la madre di un uomo in cura per problemi di carattere neuropsichiatrico, chiamava trafelata il numero di emergenza NUE 112 della Centrale ...

Tenta il suicidio per 3 volte - il giudice Minaccia di incarcerarla : “Disturba il traffico” : Tenta il suicidio per 3 volte, il giudice minaccia di incarcerarla: “Disturba il traffico” La 23enne soffre di depressione dopo un incidente durante una partita di calcio che l’ha portata a sviluppare la sindrome di Fowler.Continua a leggere La 23enne soffre di depressione dopo un incidente durante una partita di calcio che l’ha portata a […] L'articolo Tenta il suicidio per 3 volte, il giudice minaccia di incarcerarla: ...