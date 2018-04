Milano | video dell’amica 13enne nuda finisce in chat | 12 liceali sospesi

Milano - mettono video amica nuda in chat : 12 liceali sospesi dal preside 'eroe' : Hanno messo in chat il video di una loro amica, all'epoca tredicenne e, per questo, dodici liceali che frequentano un Liceo scientifico a Milano sono stati sospesi per dieci giorni in cui svolgeranno ...

Milano - in un vecchio deposito delle Ferrovie spunta uno scheletro Video : 2 Le notti cominciano ad essere vivibili per chi vive per le strade, senza casa, giorno e notte all'addiaccio, ma coi tempi che corrono spesso i senzatetto, oggi chiamati con termini meno scioccanti clochard [Video], girano da un posto all'altro, così, alla fine della notte del 17 aprile, una donna che cercava un rifugio per aspettare l'arrivo del giorno, si è intrufolata in un vecchio magazzino delle Ferrovie, a Milano, zona ...

Milano - studenti diffondono video in chat. Sospesi e “condannati” a lavori socialmente utili : Aveva mandato un video al fidanzatino dell’epoca. Poi dopo un intervento tra i genitori di lei e i genitori di lui quella storia di immagini di una ragazzina senza vestiti sembra chiusa lì senza altre conseguenze. A distanza di tempo però quel filmato è apparso in una chat di studenti di un liceo scientifico di Milano. La ragazzina, che all’epoca aveva 13 anni, è andata in crisi. Il preside dell’istituto ha convinto i genitori ...

La Mania di Riki al Forum di Assago (Milano) per un evento sold out : foto e video del concerto : Ieri sera il concerto di Riki al Forum di Assago a Milano: un debutto sold out nel prestigioso palazzetto per il Mania Tour 2018. Si tratta di un grande passo per Riki, giovane cantante venticinquenne vincitore della categoria Canto della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo di vendite dell'EP Perdo Le Parole, anche il primo album di inediti Mania è salito al vertice della classifica iTunes Italia, sostenuto dai ...

Milano - stuprano l'amica disabile e mettono il video in chat : condannato a 7 anni solo il capo-branco : Un ventenne è stato condannato a Milano a 7 anni di carcere dal gup Natalia Imarisio per aver stuprato in gruppo e in più occasioni un' amica con problemi psicologici e lievemente disabile . Per i ...