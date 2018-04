romadailynews

: Milano. Ragazzina nuda in una chat, sospesi 12 liceali: Milano. Ragazzina nuda in una chat… - romadailynews : Milano. Ragazzina nuda in una chat, sospesi 12 liceali: Milano. Ragazzina nuda in una chat… - AdelBScott : RT @seneca1900: @riccardo_fra @virginiaraggi @luigidimaio @Mov5Stelle 30 decessi in tre mesi causa dissesto stradale, oggi una ragazzina in… - Barabba1 : RT @seneca1900: @riccardo_fra @virginiaraggi @luigidimaio @Mov5Stelle 30 decessi in tre mesi causa dissesto stradale, oggi una ragazzina in… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)in una12–Hanno messo inil video di una loro amica, all’epoca tredicenne e, per questo, dodiciche frequentano un Liceo scientifico asono statiper dieci giorni in cui svolgeranno lavori socialmente utili come ripulire cortili, aule e biblioteche.La notizia è riportata dal ‘Corriere della Sera’ il quale spiega che il video era stato mandato dalla ragazza a un suo ex fidanzato quando erano alle scuole medie.L’adolescente l’aveva fatto circolare tra i ragazzi con cui giocava a calcio e igenitori della giovane, cercando di proteggerla, non avevano denunciato l’episodio, parlandone solo con i genitori del’amico.Il video, però, è rispuntato al liceo e il preside ha convinto i genitori della ragazza a denunciare la vicenda della quale si sta occupando ora anche la Procura dei minori mentre i dodici sono ...