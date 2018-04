Milano - in un vecchio deposito delle Ferrovie spunta uno scheletro : Le notti cominciano ad essere vivibili per chi vive per le strade, senza casa, giorno e notte all'addiaccio, ma coi tempi che corrono spesso i senzatetto, oggi chiamati con termini meno scioccanti clochard, girano da un posto all'altro, così, alla fine della notte del 17 aprile, una donna che cercava un rifugio per aspettare l'arrivo del giorno, si è intrufolata in un vecchio magazzino delle Ferrovie, a Milano, zona Viale Lunigiana - via ...

Milano-Sanremo 2018 : Mark Cavendish - un vecchio leone che può ancora ruggire : Nove anni fa l’allora 23enne Mark Cavendish conquistò la Milano-Sanremo alla sua prima partecipazione. Quel 2009 divenne poi l’anno magico del britannico, in cui riuscì a conquistare complessivamente 24 vittorie, tra cui anche sei tappe al Tour de France e tre al Giro d’Italia. Quei tempi sono ormai lontani per il velocista dell’Isola di Man, che ora ha 32 anni, ma possiede ancora la forza per tentare l’impresa. Sabato Cavendish correrà la sua ...

Vecchioni - Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne #paritàdigenere : la campagna e tutti gli eventi : Vecchioni, Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne: i quattro artisti italiani "ci mettono la faccia" e invitano tutti a fare lo stesso. In occasione della Festa della Donna, il Comune di Milano lancia la campagna #paritàdigenere ed una serie di eventi che si terranno in città per tutto il mese di marzo. tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Milano che invita tutti i cittadini a metterci la ...

Mercati " Milano - -0 - 7% - giù con il Vecchio Continente - Luxottica in controtendenza : ... USD/JPY 106,9, mentre il governatore della Bank of Japan Haruiko Kuroda ha dichiarato che la normalizzazione della politica monetaria dovrà essere molto graduale per evitare shock all'economia. ...

Milano positiva assieme ai mercati del Vecchio Continente : Teleborsa, - Acquisti sui listini azionari europei , in attesa della diffusione dell'indice Zew della Germania, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi. Lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,236. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia sul parterre lo 0,29%. Prevale la cautela sul mercato ...