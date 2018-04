Milano | accoltellato al collo | ferito 35enne

Milano : accoltellato in strada - giovane in prognosi riservata : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - Un 31enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo di Milano dopo essere stato accoltellato in strada. E' successo nella notte, intorno alle 4, in via Eugenio Quarti, nel quartiere di Baggio, alla periferia Ovest del