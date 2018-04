Milano a due facce | la bellezza del Design e il fascino del Degrado

Crac SuisseGas - due arresti a Milano per bancarotta : rubati 50 milioni di euro : Avevano “svuotato” con bonifici i conti di una società che commercializzava in gas per quasi 50 milioni di euro facendola fallire. Sono due due gli arresti stati eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sul Crac di Suisse Gas Italia, società che in passato ha investito anche in sponsorizzazioni sportive, prime tra tutte delle squadre di Milan, ...

Jovanotti : il Lorenzo Live 2018 si concluderà alla grande a luglio con due concerti a Milano : Jovanotti ha annunciato due nuovi concerti a Milano che chiuderanno nel migliore dei modi il suo tour 2018. Segnati in agenda queste due date e non prendere impegni: il 3 e 4 luglio al Mediolanum Forum si terrà la grande festa finale di Lorenzo Live 2018. [arc id=”38bf7724-0a96-11e8-9a25-a4badb20dab5″] Si tratta di un grande ritorno del palazzetto milanese, dopo il record raggiunto lo scorso febbraio con ben 12 concerti ...

Smog Milano : in inverno due mesi di aria irrespirabile : L’Arpa “ha comunicato i dati relativi all’inquinamento atmosferico per il periodo 15 ottobre – 15 aprile relativi al capoluogo lombardo. Situazione che rimane allarmante per la salute pubblica, nonostante il calo rispetto agli anni passati“: lo rileva in una nota il Codacons, secondo cui, “solamente nel periodo di tempo interessato si sono registrati 60 giorni di sforamento del valore limite posto dalla ...

DIRETTA / Cantù Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Cantù Olimpia Milano streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A, il classico derby lombardo che spicca nella 26^ giornata(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:45:00 GMT)

Milano - spara a due 28enni dopo una lite : fermato 63enne : Un uomo di 63 anni, pluripregiudicato, si è presentato in un appartamento in zona Gorla a Milano e, al culmine di un'animata discussione con i due inquilini, romeni, entrambi 28enni, avrebbe esploso ...

Milano - spari in appartamento in via Sant'Erlembaldo/ Ultime notizie : due feriti - aggressore in fuga : Milano, spari in appartamento in via Sant'Erlembaldo, Ultime notizie: due feriti, aggressore in fuga. Un italiano ha fatto fuoco contro due rumeni, ferendone uno gravemente(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:49:00 GMT)

Milano - due uomini feriti a colpi di pistola in casa : uno è grave : Due uomini sono stati feriti a colpi di pistola sabato mattina in un appartamento in via Sant'Erlembardo, a Milano. Sarebbero due persone dell'Est Europa, una delle quali trasportate in pericolo di ...

Milano - due feriti a colpi di pistola in appartamento a Milano : uno è grave : Due uomini sono stati feriti a colpi di pistola stamani in un appartamento in via Sant'Erlembardo, a Milano. Sarebbero due persone dell'Est Europa, una delle quali trasportate in pericolo di vita all'...

Vermi nella marmellata in due scuole di Milano : In due diverse confezioni di marmellata, servite nelle mense di due scuole di Milano, sono stati trovati due Vermi. Le scuole in cui sono avvenuti i ritrovamenti mercoledì 5 aprile sono la scuola primaria...

Tumori - l’astronauta al compleanno dell’Int a Milano : spazio e ricerca - due mondi vicini : Così lontani, eppure così vicini. Cosa hanno in comune lo spazio con la ricerca scientifica? Lo spiega Umberto Guidoni, classe 1954, primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. C’era anche lui fra gli ospiti che hanno partecipato oggi nel capoluogo lombardo alle celebrazioni del 90esimo compleanno dell’Istituto nazionale Tumori (Int). E agli occhi di un uomo innamorato da sempre dello spazio diventa ...

Incendi in due McDonald's a Milano e Sedriano : 16.25 - L’Incendio nel box sotto il McDonalds di Milano di piazza XXIV maggio, zona Darsena, sarebbe scoppiato a causa di alcuni lavori. Due operai stavano smontando una cisterna che un tempo veniva usata per il riscaldamento quando sono divampate le fiamme: una scintilla sarebbe venuta a contatto con un po’ di gasolio. Erano circa le 12.30. In breve l’ingresso del fast food è stato coperto da un coltre di fumo. I due operai, poi soccorsi dal ...

McDonald's - incendi in due locali a Milano e Sedriano - : Il primo dei due roghi si è verificato nel fast food del Comune lombardo intorno alle 12 di oggi. L'altro, invece, qualche ora dopo nel sotterraneo di piazza XXIV maggio. In entrambi i casi nessuno è ...

