Milan Design Week | il mondo di IQOS secondo Karim Rashid

Milano a due facce : la bellezza del Design e il "fascino" del Degrado : Sala si ascolta e si inebria delle sue parole e dei suoi sogni, a prescindere..A prescindere dalle condizioni di una Milano dissestata che dà il benvenuto al mondo con un manto stradale simile a un ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ...19 APRILE Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo ...

Fuorisalone 2018 - il design invade Milano : Il mese di aprile, a Milano, è contrassegnato da un appuntamento imperdibile, il Salone del Mobile, che oltre a riunire appassionati di design e addetti ai lavori, ha il potere di attrarre un pubblico variegato, pronto a perdersi tra i padiglioni di Rho Fiera e tra le vie del centro meneghino per ammirare le installazioni del cosiddetto Fuorisalone. LEGGI ANCHETutte le novità del Salone del Mobile 2018 Dal polo fieristico di Rho – dove ...

Design : Sala - Milano e Salone più uniti che mai : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – “Milano senza il Salone del Mobile perderebbe un pezzo importante di quello che è. Qualcuno, anche a livello internazionale, cerca di portarcelo via, ma Milano e il Salone sono uniti più che mai”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all’inaugurazione del Salone del Mobile a Rho FieraMilano. “Forse – aggiunge Sala – Milano non è ancora la città più bella ...

Al via la Milano Design Week. 41 miliardi il giro d'affari per arredo e legno : Teleborsa, - Al via la Milano Design Week , evento nato spontaneamente nei primi anni ottanta da parte delle aziende che operano nel settore dell'arredamento e del Design industriale. I singoli ...

Milano - balzo degli affitti con la Design Week. Rincari fino al 75% : Milano - La settimana milanese del Design anche quest'anno arricchisce sensibilmente le casse dei proprietari di case. Secondo la rilevazione del Centro Studi di Abitare Co., società attiva nell'...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del Fuorisalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Fuorisalone - Sky Italia alla Milano Design Week : installazione 'Casa Sky Q' e poi un tram in città : Numerosi gli appuntamenti con volti noti del mondo Sky che visiteranno l'esposizione di BASE: giovedì 19 aprile alle 12 il re della pasticceria Italiana ed internazionale, Iginio Massari , in onda ...

Sky alla Milano Design Week per la #SkyQExperience con Casa Sky Q e Tram Sky Q : Sky Italia sarà presente all’edizione 2018 della Milano Design Week (17-22 aprile 2018) con numerosi appuntamenti, due location d’eccezione e un Tram Sky in giro per la città utilizzabile gratuitamente da tutti. Sarà una vera e propria #SkyQExperience quella che Sky propone a BASE Milano (via Bergognone, 34): lì sarà visitabile la “Casa Sky Q”, uno spaz...

Cosa ci fa uno yacht davanti alla Triennale di Milano? L’installazione di design in attesa del Fuorisalone : Nell’ambito della Milano design Week, uno yacht come installazione di design. Lo ha portato Azimut/Benetti che ha scelto il contesto della Triennale per portare e installare a Milano uno yacht Azimut S7 di 21 metri, collocato nello spazio antistante il Palazzo dell’Arte. L’imponente installazione – La Dolce Vita 3.0, yachting in Milan – nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del design ...

Design week - Sala : questa è la settimana di Milano : Milano, 16 apr. , askanews, 'questa è la settimana di Milano. Per la città non è soltanto l'evento in sè che conta, ma soprattutto il frutto prelibato di tanto lavoro che c'è dietro'. Così il sindaco ...