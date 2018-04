Migranti | 3 anni fa 700 naufraghi morti

Papa Francesco - il pontefice che veste i panni dei Migranti : di Riccardo Cristiano* In occasione della recente presentazione del rapporto del Centro Astalli sull’emergenza delle migrazioni forzate, padre Fabio Baggio – sottosegretario di Papa Francesco alla sezione migranti e Rifugiati – ha raccontato un particolare di estrema importanza. Come è noto, da quanto è stato creato questo dipartimento all’interno del dicastero vaticano per la sviluppo umano integrale, Jorge ...

Papa Francesco - due anni dopo la visita a Lesbo nulla è cambiato : 7mila Migranti in condizioni disumane : Quando Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo avevano visitato il campo di Moria, sull'Isola di Lesbo, praticamente una prigione a cielo aperto per i migranti sbarcati dalla Turchia, molti dei quali ...

Migranti : siriana 9 anni - lasciati amici : ANSA, - TRENTO, 22 MAR - È una storia che si sta rapidamente diffondendo sui social e che racconta dell'amicizia nata a Trento tra due bambine di 9 anni. La prima è arrivata dal Libano, fuggita dalla ...

Cinque anni di prigione per aver soccorso una famiglia di Migranti - lei incinta Video : Tutti i giorni si sentono e leggono storie di omicidi, suicidi, aggressioni e abusi, tutti casi che vedono i colpevoli accusati per poi essere condannati in base al reato compiuto, e meno male. Esistono però anche dei fatti in cui un'azione buona fatta esclusivamente con l'intento di offrire un aiuto al prossimo, viene trasformata in un fatto negativo, un fatto che potrebbe portare il benefattore in prigione. Si parla di una #guida alpina ...

Migranti - soccorre donna incinta al confine tra Italia e Francia : guida alpina rischia cinque anni di carcere : cinque anni di carcere per avere soccorso una donna all’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il confine. È la condanna che rischia una guida alpina francese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato una donna nigeriana incinta che insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi in Francia dall’Italia. La magistratura francese ha indagato la guida alpina con l’accusa di aver violato le leggi ...

Cinque anni fa Bergoglio divenne PapaPeriferie - ultimi e Migranti al centro : Era il 13 marzo 2013 quando, affacciato su Piazza San Pietro, Jorge Bergoglio disse che i "fratelli cardinali" erano andati a prendere il vescovo di Roma "quasi alla fine del mondo". Da allora Francesco non ha mai smesso di mettere al centro quella "fine del mondo".

Migranti : tratta delle donne nigeriane - a Palermo condanne per 26 anni : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - condanne per 26 anni di carcere sono state emesse dal gup del Tribunale di Palermo Marco Gaeta nell'ambito di un processo sulla tratta di nigeriane costrette a prostituirsi in Italia. Secondo l'accusa, rappresentata dai pm di Palermo Gery Ferrara e Giorgia Righi, l'org