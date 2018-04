Migliaia di studenti al ‘Giudizio Universale’ di Balich

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – A poco più di un mese dalla ‘prima’, sono giàgliche, accompagnati dai loro professori, hanno assistito al ‘Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel’, lo spettacolo ideato da Marcocon la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, in scena all’Auditorium Conciliazione di Roma, che oggi va in scena per una serata organizzata da Gruppo Bracco con oltre 700 ospiti, cui intervengono Diana Bracco, Marcoe l’Ambasciatore Italiano presso la Città del Vaticano, Pietro Sebastiani. Al termine dello spettacolo rinfresco nelle sale del cinquecentesco Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata.Gliassistono allo spettacolo nell’ambito di Artainment@School, realizzato da Artainment Worldwide Shows e Fondazione Bracco, d’intesa con l’Ufficio ...