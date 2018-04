Metta 6 | prof bullizzato

L’alunno bullizza il prof - il video girato in un istituto di Lucca fa il giro della rete : “Mi Metta sei e si Metta in ginocchio” : All’Itc Carrara di Lucca un giovane alunno si è messo a urlare contro il prof essore, dando spettacolo davanti ai compagni divertiti che hanno iniziato sa riprendere la scena (che puntualmente è trapelata dalle chat private finendo in rete e diventando notizia). Il giovane ha iniziato ad intimare all’insegnante di cambiargli il voto: “Non mi faccia incazzare, mi metta sei”. Il preside della scuola superiore, interpellato da La ...

Lucca - dopo brutto voto alunno minaccia prof : 'Qui comando io - mi Metta 6' : Un prof essore è stato aggredito verbalmente da un alunno dopo un brutto voto . Stando alla cronaca locale, uno studente di un Istituto tecnico commerciale alla periferia di Lucca avrebbe cominciato ad urlare : "Qui comando io. prof non mi faccia arrabbiare, metta 6. Si metta in ginocchio". ...

Lucca - prof minacciato da uno studente dopo un brutto voto : “Mi Metta sei - qui comando io” : Uno studente dell'Itc Carrara di Lucca ha bullizzato un professore che gli aveva messo un voto basso: "Non mi faccia arrabbiare, qui comando io". Ripreso dai compagni, il video è finito in rete. Il dirigente scolastico: "Il silenzio, se non addirittura la complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé".Continua a leggere