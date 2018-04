: #maratonamentana, #consultazioni, #Meloni: ok al dialogo, ma non prescindiamo dalla guida del governo ad un esponente del centro destra - TgLa7 : #maratonamentana, #consultazioni, #Meloni: ok al dialogo, ma non prescindiamo dalla guida del governo ad un esponente del centro destra - Giacinto_Bruno : RT @MediasetTgcom24: Meloni: 'Con M5s aperti al dialogo ma guida del governo a noi' #giorgiameloni - NotizieIN : 20:54 | Meloni: 'Con M5s aperti al dialogo ma guida del governo a noi' -

"Restiamo disponibili a dialogare, ma non prescindiamo dalladel governo al".Lo rimarca la leader di FdI, al termine del primo giro di consultazioni con la presidente del Senato Casellati. Non vede la stessa disponibilità aldal M5S e non è giusto parlare di "governo ammucchiata quando si rispetta la volontà popolare",dice. "Le ammucchiate si fanno quando si vuole prendere chi è arrivato terzo o sesto". "Vorrei che si parlasse di contenuti, gli italiani si aspettano serietà".(Di mercoledì 18 aprile 2018)