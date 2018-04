Meloni | ' Con M5s aperti al dialogo ma guida del governo a noi'

Meloni : disponibili a dialogo con M5s ma premier di centrodestra : Roma, 18 apr. , askanews, 'Abbiamo ribadito che siamo disponibili a dialogare con altri ma non prescindiamo dalla guida del governo per un esponente del centrodestra e abbiamo ribadito che il ...

Meloni : disponibili a dialogo con M5s ma premier di centrodestra : Roma, 18 apr. , askanews, - "Abbiamo ribadito che siamo disponibili a dialogare con altri ma non prescindiamo dalla guida del governo per un esponente del centrodestra e abbiamo ribadito che il ...

Meloni : 'Di Maio arriva secondo e vuole portar via il pallone' : "A Di Maio rispondo che se lui volesse fare il governo lo faremmo domani mattina, ma lui è arrivato secondo e vuole fare la guida del governo, dice non ho vinto io e porto via il pallone". A dirlo è ...

Giorgia Meloni furibonda contro Silvio Berlusconi : spunta una foto clamorosa : Che Giorgia Meloni fosse infuriata per il fuoriprogramma al Quirinale di Silvio Berlusconi è ormai cosa nota. Dopo l'attacco non previsto al M5s, infatti, i due hanno aspramente litigato dietro a una ...

Berlusconi scassa il centrodestra : “Con Lega-Meloni fuga imprese e crac banche”. Salvini : “Lui stesso livello di Di Battista” : Le consultazioni al Quirinale con la delegazione unica hanno avuto un effetto solo sulla coalizione del centrodestra: Salvini e Berlusconi sono quasi al punto di urlarsi contro. Fuori dalla Sala della Vetrata Salvini aveva scandito: “Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e indiviata dalle altre forze politiche stanno animatamente discutendo al loro interno”. Nel giorno in cui è maturata la crisi siriana si può dire che è ...

Crozza è Berlusconi - esausto di Salvini : “Stargli dietro come un vecchio rimbambito - come una Meloni qualunque…” : Un Silvio Berlusconi esilarante sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, mostra tutta la sua insofferenza nei confronti di Matteo Salvini: “Forse è tempo che io me ne vada davvero. Stare dietro a Salvini come un vecchio rimbambito, come una Meloni qualsiasi alla mia età di 46 anni non me l’aspettavo. L’ex cavaliere sdraiandosi sul bancone da cui ha fatto il ...

Al Quirinale parla Salvini - Berlusconi nervoso. La Meloni spiega : «Ecco cos'è successo» : L'immagine di un Silvio Berlusconi nervoso al fianco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, durante le consultazioni di ieri al Quirinale con Sergio Mattarella, ha già fatto il giro...

Matteo Salvini - cosa fa mentre la Meloni litiga con Berlusconi : Giorgia meloni infuriata, Matteo Salvini calmo e quasi distaccato. Nel video che svela la lite tra la leader di Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi al Quirinale c'è un'altra cosa che colpisce. Ed è ...

Meloni : "Berlusconi nervoso se non parlalui" Ma FI replica : "Solo preoccupato" : ... smentise la deputata forzista Elvira Savino , ' Invece è molto preoccupato per la situazione politica nazionale ed internazionale e vuole scongiurare che si crei un governo inadeguato, inesperto, ...

L'uscita di Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 Stelle non piace nemmeno alla Meloni. Che si arrabbia e lo lascia solo : Prima discutono dietro una tenda, poi Giorgia Meloni si avvia a passo spedito verso L'uscita mentre Silvio Berlusconi prova a parlarle. Sono gli attimi immediatamente successivi alla "battutaccia" dell'ex Cavaliere a termine delle dichiarazioni post consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. "Mi raccomando..fate i bravi e sappiate distinguere i veri democratici da chi non conosce l'abc della democrazia...". Una frase che ...

Al Quirinale parla Salvini - Berlusconi nervoso. La Meloni spiega : «Ecco cos'è successo» : L'immagine di un Silvio Berlusconi nervoso al fianco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini , durante le consultazioni di ieri al Quirinale con Sergio Mattarella , ha già fatto il giro d'Italia. Oggi la ...

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

GOVERNO SALVINI-DI MAIO : SCOGLIO BERLUSCONI/ Consultazioni - M5S-Lega : il monito di Giorgia Meloni : Consultazioni da Mattarella: Di MAIO 'GOVERNO con Lega o Pd, ma fuori BERLUSCONI'. Salvini, 'noi uniti' ma Giorgetti 'Silvio inopportuno'.

Consultazioni bis - Salvini : “Abbiamo chiesto l’incarico? No”. Meloni : “Sì - per il leader della Lega” : Contraddizioni in casa centrodestra, dopo le Consultazioni al Colle. Intercettati dai cronisti, Salvini e Meloni forniscono due versioni differenti. O meglio, opposte. “Abbiamo chiesto l’incarico? No”, taglia corto il leader della Lega. Al contrario, Meloni conferma la richiesta dell’incarico e aggiunge: “Pensiamo a Giorgetti come personalità? No, veramente lo abbiamo chiesto per Salvini“. L'articolo ...