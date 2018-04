Meloni | buon lavoro Casellati | governo sia a guida centrodestra

Meloni : auguro buon lavoro a mio successore Carlo Cafarotti : ROMA. Meloni: buon lavoro A Cafarotti, LO VEDRÒ PER PASSAGGIO CONSEGNE Roma – Di seguito le parole dell’assessore dimissionario allo Sviluppo economico, Turismo e lavoro, Adriano Meloni. “auguro buon lavoro a Carlo Cafarotti. L’ho già sentito telefonicamente e stiamo collaborando per un passaggio di consegne che permetta di portare a termine tutto ciò che abbiamo in corso, senza interruzione”. “Gli ho spiegato ...