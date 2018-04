Medicina | sviluppato neo artificiale | segnala il rischio di tumore

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) I ricercatori del Politecnico federale di Zurigo hannoun neoche diventa visibile sulla pelle quando nel sangue sono presenti livelli anomali di calcio tipici delle prime fasi di malattia tumorale. Il sistema, descritto su Science Translational Medicine, è stato prodotto grazie alla biologia sintetica, e i primi test su animali hanno mostrato che è in grado di riconoscere precocemente i quattro tipi dipiù comuni (seno, colon, prostata, polmone). Il sistema si basa sull’impianto sotto cute di cellule umane geneticamente modificate che fungono da sensore per monitorare la concentrazione di calcio nel sangue: l’ipercalcemia determina segnali che portano alla produzione di melanina e alla comparsa del neo. “Quando appare il neo, la persona che porta l’impianto dovrebbe farsi vedere da un dottore per ulteriori accertamenti, ...