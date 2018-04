Mattino 5 | Augusto De Megni commenta il GF | “Siamo messi male”

lanostratv

(Di mercoledì 18 aprile 2018)Decritica il Grande Fratello 15 a5 Ieri sera è iniziata la quindicesima edizione della versione classica del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso dopo tre anni di assenza. In termini di ascolti, la partenza è stata più che buona ma non c’è stato alcun boom, anche se il Grande Fratello 15 ha toccato punte che hanno sfiorato il 32% di share, pari a 5.800.000 telespettatori nel corso della serata. Nella puntata odierna diCinque, lo spazio dedicato al reality più spiato d’Italia ha vissuto le sue prime battute tra tanto stupore e polemiche. In particolare, il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello, si è lasciato andare a clamorose dichiarazioni sul cast. Guardando il riassunto dei momenti più salienti (e da dimenticare) della prima puntata del reality, gli ospiti di Federica Panicucci hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni. ...