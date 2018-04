Mattarella si affida alla Casellati | incarico esplorativo per la presidentessa del Senato

Governo - Mattarella affida l'incarico alla Casellati : ecco gli scenari [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica inoltre, Maurizio Martina sarebbe intenzionato a "scongelare" il PD: lo farà in fretta perché da alcuni giorni anche Matteo Renzi si è convinto che questa sia la decisione migliore. Tutto ciò però avverrà al momento giusto, ossia quando grillini e leghisti si infrangeranno sul muro dei veti incrociati. C'è però un'incognita che può modificare lo scenari o e ruota intorno alla ...

Ue scossa si affida a Mattarella Germania e Francia in ansia : Non sono solo decisioni strategiche sul futuro delle riforme europee, ma anche dossier che toccano nel vivo l'economia, come quello degli investimenti collegati alla politica di difesa comune. Al ...