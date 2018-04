Mattarella dà l' incarico a Casellati

Casellati da Mattarella per l’incarico esplorativo : Occhi puntati sul Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi scioglierà la riserva per annunciare le decisioni assunte «per uscire dallo stallo». Sembra ormai confermata l’ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che è stata convocata dal Capo dello Stato alle ore...

Mattarella convoca Casellati al Quirinale<br>Oggi il conferimento dell'incarico : 9.10 - Le voci si sono rivelate fondate. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.8.45 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ormai pronto a prendere una decisione e questo, secondo le ultime voci, si tradurrà con la convocazione al Quirinale della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

[Il retroscena] "Il commissario" Mattarella rompe il grande stallo. Oggi darà l'incarico alla Casellati : E questo al netto del fatto che i 5 Stelle abbiano o meno cambiato il programma di politica estera a pochi giorni dal voto come ha raccontato ieri il Foglio. I 5Stelle hanno smentito. Gentiloni ha ...

Governo - Mattarella affida l'incarico alla Casellati : ecco gli scenari [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica inoltre, Maurizio Martina sarebbe intenzionato a "scongelare" il PD: lo farà in fretta perché da alcuni giorni anche Matteo Renzi si è convinto che questa sia la decisione migliore. Tutto ciò però avverrà al momento giusto, ossia quando grillini e leghisti si infrangeranno sul muro dei veti incrociati. C'è però un'incognita che può modificare lo scenario e ruota intorno alla ...

Salvini preincarico figura terza Mattarella casellati : Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. Con un comunicato il Capo dello Stato convocherà una personalità alla quale affidare un mandato esplorativo o un preincarico. Quale sarà la sua ...

A chi affiderà l’incarico Mattarella nei prossimi giorni : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe decidere, nei prossimi giorni, di affidare il mandato esplorativo o il preincarico ad alcuni degli esponenti di centrodestra o del M5s per provare a uscire dalla fase di stallo e sbloccare le trattative per la formazione del governo.Continua a leggere

GOVERNO - LE OPZIONI DI Mattarella/ Avanza mandato esplorativo Casellati : Di Maio e Salvini - no a pre-incarico : GOVERNO, le OPZIONI di MATTARELLA: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati Avanza tra le ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:47:00 GMT)

Mattarella pronto al pre-incarico ma restano le distanze Lega e M5s : Il leader grillino Di Maio lancia un ultimatum a Salvini: 'aspetto qualche altro giorno, poi uno dei due forni si chiuderà e resterà solo quello del partito democratico' -

Governo - Mattarella : esploratore o preincarico - si parte dal centrodestra : Li azzardano i giornali, ma c'è una asimmetria tra la narrazione politica dei mass media e il percorso istituzionale che diventerà questione dei cittadini attraverso la trasparenza. Ne ha accennato a ...

Mattarella rompe gli indugi : domani può arrivare l'incarico : Roma - Talora è anche il passato a sembrare farsi beffe del presente, a giocare con i fatti che si succedono frenetici. Immemori di storia, dunque privi di gravità. Ed è perciò il caso, più che un ...

Casellati : “No al ritorno alle urne - pronta a incarico se Mattarella lo chiedesse” : La Presidente del Senato fa capire di poter essere disponibile a ricevere l'incarico nel caso in cui la crisi proseguisse, ma aggiunge: "Non si può escludere Berlusconi".Continua a leggere

Incarico esplorativo - Casellati : se Mattarella chiama è difficile dire di no : La presidente del Senato: Paese in affanno, spero in una convergenza dei partiti. No a veti su Berlusconi

Governo - Mattarella pronto ad accelerare : preincarico o mandato esplorativo : Restano i veti e le posizioni distanti anche all'interno del centrodestra. Il Pd ora apre al Governo di tutti, disponibile ad un incontro con chi sarà incaricato dal presidente -