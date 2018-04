Mattarella dà l' incarico a Casellati | due giorni per vagliare ipotesi centrodestra-M5S

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle . Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggiora...

Governo - Mattarella affida l'incarico alla Casellati : ecco gli scenari [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica inoltre, Maurizio Martina sarebbe intenzionato a "scongelare" il PD: lo farà in fretta perché da alcuni giorni anche Matteo Renzi si è convinto che questa sia la decisione migliore. Tutto ciò però avverrà al momento giusto, ossia quando grillini e leghisti si infrangeranno sul muro dei veti incrociati. C'è però un'incognita che può modificare lo scenari o e ruota intorno alla ...

Salvini preincarico figura terza Mattarella casellati : Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. Con un comunicato il Capo dello Stato convocherà una personalità alla quale affidare un mandato esplorativo o un preincarico. Quale sarà la sua ...