Mattarella convoca Casellati al Quirinale | Oggi il conferimento dell' incarico

(Di mercoledì 18 aprile 2018) 9.10 - Le voci si sono rivelate fondate. Il Presidentea Repubblica Sergiohato per le ore 11.00 di, al Palazzo del, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti.8.45 - Il Presidentea Repubblica Sergioè ormai pronto a prendere una decisione e questo, secondo le ultime voci, si tradurrà con lazione ala presidente del Senato Maria Elisabetta Albertie ildel mandato esplorativo.Dovrebbe spettare proprio a, nome già circolato con insistenza nelle ultime ore, a dover verificare la possibilità di mettere d'accordo i partiti e tentare una maggioranza di centrodestra e Movimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo che potrebbe durare più di una manciata di giorni.Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma sembra che lazione al Colle sia prevista per ...