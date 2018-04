Marotta | non credo a cavalli di ritorno

Juve - Agnelli : "Non si vive di rimpianti". Marotta : "Combattere è nel nostro dna" : Vi ringrazio di cuore per essere qui da tutto il mondo, e per portare ovunque la vostra passione bianconera". Sul palco è intervenuto anche l'a.d. Beppe Marotta. Anche lui sulla scia di Agnelli: "...

Marotta : "Allegri resta. Evoluzione non rivoluzione. E su Buffon e Emre Can..." : Cerchiamo la permanenza nelle prime otto d'Europa, in Champions conta il sorteggio e avendo trovato la squadra più forte del mondo abbiamo sofferto". Buffon e futuro - Futuro, programmazione e Buffon.

Juve - Marotta : 'Non è finito il ciclo - ci sarà un'evoluzione' : Questo è l'importante, poi la sconfitta col Real non ha aperto uno scenario inedito - ha proseguito a Premium Sport -. Non è finito nessun ciclo. La società è solida, ha una struttura dirigenziale, a ...

Marotta - Juve evoluzione - non rivoluzione : ANSA, - ROMA, 7 APR - "Non ci sarà nessuna rivoluzione ma un'evoluzione, un processo più lento con inserimenti graduali: andremo avanti su questa strada che ha portato dei risultati". Lo ha detto l'ad ...

Calciomercato Juventus : il ko ferma Emre Can ma non Marotta... : TORINO - L'infortunio alla schiena blocca Emre Can , ma non la Juventus . Il centrocampista tedesco, grande obiettivo estivo di Beppe Marotta e Fabio Paratici, rischia di aver finito anzitempo la ...

Calciomercato Inter - Marotta parla di Asamoah : 'Inter? Non mi risulta ' : Le parole di Marotta a Premium Sport 'La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli di una cosa del genere, non mi sorprendo che in un ristorante di Madrid possa succedere che ci sia seduto da ...

Juventus - Marotta : 'Asamoah-Inter? Non mi risulta...' : TORINO - Poco prima dell'inizio di Juventus-Milan, Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium parlando soprattutto di calciomercato: ' La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli ...

Juventus - Marotta : 'Emre Can? Non basteranno due giorni per chiudere l'affare' : Così il dirigente della Juventus Beppe Marotta ha parlato prima della sfida fra i bianconeri e l'Udinese in campionato ai microfoni di Premium Sport. ' Le parole di Pochettino sulla nostra influenza ...

Juventus - Marotta : 'Pochettino? Cose infondate - non abbiamo protestato con l'arbitro' : TORINO - 'Sono degli specialisti, sono abituati a vincere e a mettere pressioni sull'arbitro, sono abituati ad avere il loro patron nel corridoio o nel tunnel degli spogliatoi prima della partita'. ...

Marotta - Balotelli non è profilo da Juve : Così l'ad della Juventus,Giuseppe Marotta, ha commentato a Premium Sport le paroledell'attaccante che si è detto pronto a tornare in Italia e diavere simpatia per Juve e Napoli. Parlando poi del ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli? Mi piace ma non è il profilo che cerchiamo' : ' A che punto è la crescita di Dybala ? E' un ragazzo giovane che è passato da una squadra di provincia alla Juve dove c'è grande ambizione - ha detto il dirigente della Juve a Premium Sport -. E' ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli non è il profilo per noi' : Ai microfoni di 'Premium Sport', Giuseppe Marotta allontana Mario Balotelli dalla Juventus : "E' un grande giocatore ma non è il profilo che al momento ci interessa". A breve il servizio completo. Calciomercato Juventus

Marotta : "Napoli? Conta vincere - non il bel gioco" : Noi facciamo la nostra strada, sappiamo che ci sono altri club concorrenti che sono tra i migliori al mondo. Il destino del giocatore è nella sua testa, se decidesse di venire a Torino saremo ...

Juventus-Atalanta rinviata per neve. Marotta : “Non sarebbe vero spettacolo” : Juventus-Atalanta è stata rinviata per neve. Una nevicata si è abbattuta sull’Allianz Stadium nelle ore precedenti alla partita e l’intensità è aumentata poco prima del fischio d’inizio. Impossibile scendere in campo. Le due squadre si erano dette disponibili, ma il direttore generale bianconero Beppe Marotta aveva spiegato pochi minuti prima delle 18: “Le condizioni atmosferiche sono chiare, lo spettacolo sarà ...