MARIANO CATANZARO Uomini e Donne | Maria De Filippi contro il tronista | “Sei finto!”

Uomini e Donne/ MARIANO CATANZARO nella bufera : un flop per la De Filippi? Ultima possibilità (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mentre scocca il primo bacio tra Nilufar Addati e Giordano, Mariano Catanzaro continua a non far breccia nel pubblico...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Maria De Filippi sbotta contro MARIANO Catanzaro : Maria De Filippi attacca Mariano Catanzaro: “Sei finto!” A Uomini e Donne il confine tra genuinità e finzione è molto labile. Da quando il programma di Maria De Filippi ha acquisito un successo di pubblico così grande, il pericolo che i tronisti e i corteggiatori intenti rispettivamente a trovare e corteggiare la persona ideale siano falsi e interessati solo al business cresce in maniera esponenziale. Maria De Filippi ne ha ...

Maria De Filippi contro MARIANO CATANZARO a Uomini e Donne : “Tu sei finto!” : Maria De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne: “Tu sei finto!” I fan di Uomini e Donne lo sanno: Maria De Filippi raramente perde la calma ma, quando succede, la conduttrice riesce sempre ad andare dritta al punto senza peli sulla lingua. Oggi, stando a quanto riportato […] L'articolo Maria De Filippi contro Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: “Tu sei ...

Uomini e Donne - trono classico : MARIANO CATANZARO arriverà alla scelta finale? : Tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne si sta particolarmente distinguendo il simpatico MARIANO CATANZARO; il ragazzo, subentrato nel programma in un secondo momento rispetto a Sara Affi Fella, Nicolò Brigante e Nilufar Addati, sta facendo parlare parecchio di sé per il modo particolare in cui sta conoscendo le sue corteggiatrici, al punto tale che in tanti si chiedono se arriverà davvero alla scelta finale… La più nota ...

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ MARIANO CATANZARO "snobbato" da Maria De Filippi : perchè? (Trono Classico) : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico del 10 aprile 2018. Nilufar Addati disperata per l'assenza di Giordano Mazzocchi, ma poi bacia Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:15:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 aprile 2018 : Mario Serpa attacca MARIANO Catanzaro! : In questo video Uomini e Donne Classico vedrete ciò che succederà nella prossima Puntata. Sara bacia Luigi, mentre Lorenzo abbandona la trasmissione! Nicolò fa piangere Virginia. Mariano Catanzaro esprime la sua preferenza! Uomini e Donne: Sara Affi Fella bacia Luigi, ma perde per strada Luigi! Sara Affi Fella dopo aver chiarito con Sissi Basta ed aver compreso che tra lei e Luigi c’è solo un rapporto amicale, ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - MARIANO CATANZARO e Eleonora : la svolta che non convince (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro è cambiato con l'arrivo di Eleonora? La svolta del tronista non convince il pubblico(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:35:00 GMT)

“Qui in studio c’è la mia scelta”. E MARIANO CATANZARO si alza e va da lei. Corteggiatrici e pubblico di Uomini e Donne pietrificati : nessuno si aspettava già queste parole dal tronista. Ma ecco che è successo subito dopo : Mariano Catanzaro è l’ultimo arrivato dei tronisti di Uomini e Donne. È tornato nella trasmissione di Maria De Filippi quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. I fan di Uomini e Donne non si saranno stupiti più di tanto dell’atteggiamento e della simpatia del tronista, che già anni fa si era fatto conoscere ...

Uomini e Donne/ MARIANO CATANZARO annuncia la scelta : il gesto per la mamma commuove il web (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Trono a rischio per Mariano Catanzaro? Il ragazzo non convince il pubblico e si becca la ramanzina di Maria De Filippi(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:38:00 GMT)

Uomini e Donne/ MARIANO CATANZARO spiazza tutti : "Ho la scelta e voglio ballare con lei" ma...(Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Trono a rischio per Mariano Catanzaro? Il ragazzo non convince il pubblico e si becca la ramanzina di Maria De Filippi(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:42:00 GMT)

ROBERTA DE GRAZIA/ Uomini e Donne : lacrime e una triste confessione per MARIANO Catanzaro : La napoletana ROBERTA De GRAZIA è tra le corteggiatrice di Mariano Catanzaro al trono classico di Uomini e Donne. Il tronista è prossimo alla scelta.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:28:00 GMT)

VALENTINA PIVATI/ Uomini e Donne - MARIANO CATANZARO torna all'attacco con "la mossa del giaguaro" : Nella puntata di oggi, mercoledì 28 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna del tronista Mariano Catanzaro con la sua corteggiatrice VALENTINA PIVATI.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Roberta De Grazia/ Uomini e Donne : MARIANO CATANZARO ha cambiato idea su di lei : La napoletana Roberta De Grazia è tra le corteggiatrice di Mariano Catanzaro al trono classico di Uomini e Donne. Il tronista è prossimo alla scelta.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Valentina Pivati/ Uomini e Donne : baci e coccole con MARIANO Catanzaro : Nella puntata di oggi, mercoledì 28 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna del tronista Mariano Catanzaro con la sua corteggiatrice Valentina Pivati.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:20:00 GMT)