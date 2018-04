Marco Vannini - ucciso in casa della fidanzata : 14 anni al suocero. La mamma : «Sentenza vergognosa» : È arrivata la sentenza per la morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, in provincia di Roma. Il Tribunale della Capitale ha condannato a 14...

Marco Vannini - condannata tutta la famiglia Ciontoli. Al padre 14 anni per omicidio volontario : Una condanna a 14 anni per omicidio volontario, tre condanne a tre anni per omicidio colposo e una assoluzione. Si è chiuso così il processo di primo grado per l’omicidio di Marco Vannini morto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, vicino a Roma, nella casa della fidanzata dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. La condanna più pesante per il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, tre anni invece per la moglie Maria ...

Quattordici anni di carcere all'assassino di Marco Vannini. Disattese le richieste del pm : ne aveva chiesti 21 : Quattordici anni di carcere. È la condanna inflitta da giudici della prima corte d'Assise di Roma ad Antonio Ciontoli per la morte di Marco Vannini. Il giovane morì il 18 maggio del 2015, a Ladispoli, in provincia di Roma, dopo un colpo sparatogli da Ciontoli, padre della fidanzata Martina.La procura di Civitavecchia chiedeva per lui una condanna a 21 anni per omicidio volontario in concorso con la moglie Maria Pezzillo e i due ...

Marco Vannini - morto per colpa delle troppe bugie (Chi l’ha visto) : Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri morto quasi tre anni fa, potrà forse avere giustizia il prossimo 18 aprile. Come ricorda Chi l’ha visto, in quella data i giudici annunceranno il verdetto che vede sul banco degli imputati l’intera famiglia Ciontoli. Marco Vannini alla fine è morto per le bugie dette fin dall’inizio e che secondo i difensori dei Ciontoli, sarebbero dimostrazione della sottovalutazione di quanto stava ...

Pena per tutti : Marco Vannini è morto per colpa della famiglia Ciontoli Video : Chi non se lo ricorda quel bel ragazzo biondo, Marco Vannini, ucciso la sera del 17 maggio del 2015 mentre si trovava con la fidanzata e l'intera #famiglia nella loro abitazione di Ladispoli, e precisamente, secondo il padre della ragazza, nella vasca da bagno? Ci siamo chiesti tutti perché Il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, maresciallo della Marina Militare nei servizi segreti, si era da subito dichiarato responsabile della sua morte, ...

