Mara Carfagna | la durissima risposta a Luigi Di Maio | ' Fuori dalla realtà | ti spiego

Mara Carfagna - il retroscena che la incorona : ha chiesto di coordinare Forza Italia : Dopo aver conquistato la poltrona di vicepresidente della Camera, Mara Carfagna punta a un altro colpaccio mettendo nel mirino il ruolo più importante in Forza Italia, dopo quello naturalmente di ...

Mara Carfagna - la lezione definitiva a Di Maio sul governo : 'Quanto tempo ci farai ancora perdere?' : Per ora ogni tentativo di Luigi Di Maio di tentare Matteo Salvini a staccare la Lega dal resto del centrodestra non hanno raggiunto il bersaglio. Dallo stesso leghista, passando per buona parte dei ...

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : 'Il bullo è arrivato secondo alle elezioni e vuole governare. Perché?' : Qualcuno si sta dilettando a fare alta strategia politica anche a costo di trascinare nella Terza Repubblica i metodi polverosi che si usavano nella Prima'.

Mara Carfagna : 'Se Matteo Salvini vuole essere un vero leader deve rappresentare tutto il centrodestra' : A fare il punto sul quadro politico ci pensa Mara Carfagna , appena eletta vicepresidente della Camera per Forza Italia. 'Un onore e una responsabilità - spiega in un'intervista a La Stampa -: ora l'...

Mara Carfagna : 'Devolvo la mia indennità a donne e disabili' : 'La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà. Ecco perché ho deciso di devolvere la mia indennità da vicepresidente della Camera dei deputati per ...

Mara Carfagna - il trionfo alla Camera : è la vicepresidente più votata : È Mara Carfagna la vicepresidente della Camera con il maggior numero di preferenze. Nella seconda seduta di Montecitorio, le elezioni dei vicepresidenti e segretari d'aula ha visto la deputata di ...

Elezioni - Mara Carfagna : 'Orgogliosi del risultato di Marzia Ferraioli ad Agropoli. Batte la finta economista e mister fritture' VIDEO : Il voto espresso dai cittadini è stato un voto con cui hanno manifestato l'insofferenza di essere messi ai margini di una politica che, in tutti questi anni di governo tecnico Monti e di governo di ...

Mara Carfagna ministro della Pubblica Istruzione se vince il centrodestra : 'Berlusconi ha la ministra più bella del mondo' aveva titolato un quotidiano straniero dopo il giuramento dell'esecutivo al Quirinale. Da quel giorno sono passati quasi 10 anni , era il maggio 2008 , ...

Mara Carfagna : 'Sparare fango su Silvio Berlusconi ha portato male a tutti' : 'Ma quale resurrezione, è una parola sbagliata. Il centrodestra di Silvio Berlusconi ha vinto tutte le prove elettorali di questi ultimi anni con la sola eccezione delle Europee che diedero il 40% a ...

Mara Carfagna : 'Nessun complotto contro Nunzia De Girolamo. Le sue parole saranno valutate' : 'Sulla vicenda non c'è molto da dire. Sono scelte condivise. Non c'è nessun complotto contro Nunzia De Girolamo . Le sue parole saranno valutate'. Mara Carfagna , candidata di Forza Italia in Campania,...