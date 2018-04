Mandato esplorativo ad Elisabetta Casellati come a Nilde Jotti nel 1987

Governo - Mattarella ha scelto : Mandato esplorativo alla Casellati : Mattarella ha sciolto le riserve, tocca alla Casellati. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti...

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il Mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...

Perché il Movimento 5 stelle ha aperto all'ipotesi Casellati per il "Mandato esplorativo" : "Un forno caldissimo, bollente". Chi è vicino a Luigi Di Maio fa intendere, con queste parole, che non è ancora il momento di chiudere il doppio binario con Lega e Pd per un dialogo sui programmi. Nonostante le ultime ore siano caratterizzate da un sempre più cristallizzato stallo, per usare un termine ormai sempre più in voga, soprattutto con la Lega di Matteo Salvini, tra i 5 stelle si respira una certa ...

GOVERNO - LE OPZIONI DI MATTARELLA/ Di Maio e "cerchio magico" M5S contro possibile Mandato esplorativo a Fico : GOVERNO, le OPZIONI di MATTARELLA: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Salvini : “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi Mandato esplorativo alla Casellati : Salvini: “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati Salvini: “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati Continua a leggere

Governo - verso il Mandato esplorativo Si rafforza l'ipotesi della Casellati : Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' Segui su affaritaliani.it

GOVERNO - LE OPZIONI DI MATTARELLA/ Avanza Mandato esplorativo Casellati : Di Maio e Salvini - no a pre-incarico : GOVERNO, le OPZIONI di MATTARELLA: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati Avanza tra le ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:47:00 GMT)

Verso il Mandato esplorativo Si rafforza l'ipotesi Casellati La decisione del Colle entro giovedì : Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' Segui su affaritaliani.it

Che cos’è il Mandato esplorativo? : È quello che nei prossimi giorni il presidente della Repubblica potrebbe assegnare a un leader politico o a un'alta carica istituzionale per cercare di sbloccare la situazione The post Che cos’è il mandato esplorativo? appeared first on Il Post.

Casellati : 'Mandato esplorativo? Se Mattarella dovesse chiedermelo sarebbe difficile dire no' : 'Intanto vediamo cosa deciderà il Presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no'. Una missione 'difficile lo sarà certamente, se poi sarà impossibile ...

Casellati : 'Un Mandato esplorativo? Sarebbe difficile dire di no' : 'Trovo poi - aggiunge - che porre veti, emarginare una personalità come quella di Berlusconi che ha campeggiato nella vita politica ed economica degli ultimi venti anni non sia neppure possibile, nel ...

Casellati : “Mandato esplorativo? Se Mattarella chiama difficile dire di no” : La sua speranza è che i partiti trovino una soluzione, specie alla luce delle tensioni internazionali sulla Siria. Ma a fronte dell’affidamento del mandato esplorativo da parte del Quirinale la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ribadisce la sua disponibilità. “Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella – ha detto a L’intervista di Maria Latella su Sky Tg24 – se dovesse chiedermelo è ...

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si ripropone per il Mandato esplorativo : "Se Mattarella chiama è difficile dire no" : "Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no". Intervistata da Maria Latella su Skytg24, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si dice pronta ad accettare un eventuale mandato esplorativo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Missione difficile o impossibile? "difficile lo sarà certamente, se poi sarà ...

Governo - Mattarella pronto ad accelerare : preincarico o Mandato esplorativo : Restano i veti e le posizioni distanti anche all'interno del centrodestra. Il Pd ora apre al Governo di tutti, disponibile ad un incontro con chi sarà incaricato dal presidente -