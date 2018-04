MANDATO CASELLATI | M5S “VETO SU BERLUSCONI” Incontri con Mattarella | Fico e Gentiloni

Di Maio : MANDATO CASELLATI per chiarezza : 13.20 L'affidamento dell'incarico a Maria Elisabetta Alberti Casellati "è un'occasione preziosa per fare chiarezza". Lo ha detto il leader M5S Di Maio. "L'Italia non può più aspettare - aggiunge Di Maio - non solo per l'escalation internazionale ma soprattutto per lo stato in cui versano le famiglie italiane". Poi,"a Casellati esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte, coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi ...