Maltempo : Sicilia - oggi allerta meteo gialla : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – La Protezione Civile regionale Siciliana ha diramato ieri sera un allerta meteo gialla “per condizioni meteo avverse fino alle ore 24” di oggi. In particolare, l’allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L'articolo Maltempo: Sicilia, oggi allerta meteo gialla sembra essere il primo su CalcioWeb.

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - giunta “verso lo stato di calamità” : “Già da sabato mattina, gli uffici stanno procedendo alle prime stime dei danni causati dall’ondata di Maltempo che venerdì si è abbattuta nel Ragusano“: lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Sicilia, Edy Bandiera, in costante contatto con il capo dell’ispettorato provinciale all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, “affinché i tecnici della Regione procedano, rapidamente, a definire entità ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Palermo - allagamenti e disagi : Nella tarda serata di ieri su Palermo si è abbattuto un violento nubifragio con conseguenti allagamenti, incidenti stradali e disagi: in pochi minuti molte strade si sono allagate, a partire dalla zona di via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro. Problemi anche in piazza Fonderia, alla Cala, dove l’acqua bloccava l’accesso alle abitazioni. I vigili del fuoco, ...

Maltempo in Sicilia - violento temporale “africano” a Palermo dopo lo scirocco : saette tra la sabbia del Sahara : 1/5 ...

Maltempo Sicilia : Eolie isolate per il forte vento di scirocco : Lo scirocco sta spazzando le isole Eolie da due giorni: le mareggiate hanno invaso strade e piazze. Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore, Stromboli da questa mattina. Ferme le navi. L'articolo Maltempo Sicilia: Eolie isolate per il forte vento di scirocco sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : Musumeci - Maltempo colpo fatale ad aziende agricole : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – “Dopo il danno la beffa. Le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno assestato il colpo fatale alle aziende agricole del sud-est Siciliano, già in ginocchio per la spietata concorrenza straniera che ha lasciato invenduta gran parte della produzione orticola. Parecchie serre sono state spazzate vie, molte altre hanno subìto danni gravi. Lunedì disporrò una dettagliata relazione da parte dei ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : Tempeste di Sabbia e venti impetuosi al Sud - tragedia sfiorata in Sicilia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/9 Caltagirone (Catania) ...

Maltempo Sicilia : forte vento - 50 interventi nella notte a Palermo e provincia : Forti raffiche di vento hanno sferzato Palermo e provincia nella notte: una cinquantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando provinciale, soprattutto per alberi caduti in strada, tettoie volate dai balconi e verande, intonaci crollati. interventi per alberi su strada anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, sulla statale Palermo Sciacca e Palermo Agrigento, a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Ficuzza, ...

Maltempo il Sicilia : venti di scirocco e mareggiate : Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia, da stasera, l'arrivo di forti venti di scirocco e mareggiate lungo le coste

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : burrasche e mareggiate in Sicilia e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla penisola iberica determinerà da domani un graduale peggioramento del tempo a iniziare dalle regioni occidentali italiane, accompagnato da venti di burrasca e mareggiate sulle isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...