Mafia più forte dello Stato per uno studente su due

Mafia : Mancino - prima sentenza o Governo? I giudici hanno più certezze… : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Sarà emessa prima la sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia o sarà formato prima il Governo? “Qui hanno le certezze, perché se uno non ha fiducia nelle certezze dei magistrati… Il Governo è, invece, oscillante…”. Così, all’Adnkronos l’ex Presidente del Senato, Nicola Mancino, arrivando al bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, rispondendo a chi gli ...

Mafia : testimone giustizia Cutrò - la mia famiglia non ha più tutela dello Stato : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “Prendo atto delle ultime dichiarazioni rilasciate dalle Istituzioni Locali, in merito alla revoca della protezione garantita a me e la mia famiglia. Ribadisco quanto dichiarato ieri e cioè che la tutela di cui godeva la mia famiglia è stata revocata, dovranno spostarsi da soli. Verrà garantita la sola vigilanza generica radio-collegata. La tutela di cui godevo io, di terzo livello con auto blindata è ...

Polizia : questore Palermo - la Mafia è cambiata e non è più incolta e grossolana (2) : (AdnKronos) - "Nel panorama mafioso, però - aggiunge Cortese - non va sottovalutata l'esistenza di periodiche alleanze a geometrie variabili che rappresentano l'allarmante proiezione degli attuali assetti criminali che vanno lette alla luce delle più recenti scarcerazioni". Poi Cortese avverte: "La

Polizia : questore Palermo - la Mafia è cambiata e non è più incolta e grossolana : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Non dobbiamo più immaginare una mafia incolta e grossolana, la mafia è cambiata". Ne è convinto il questore di Palermo Renato Cortese, intervenuto davanti alla Cattedrale alla Festa della Polizia, alla presenza del vicedirettore generale vicario della Pubblica Sicurez

Maria De Filippi : "Dopo l'attentato che ci ha coinvolto - mai più in auto con Maurizio Costanzo. Gli ho chiesto di non parlare di Mafia" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio. Gliel'ho promesso e non l'ho più fatto". Ospite a Che Tempo Che fa, Maria De Filippi ricorda l'attentato di via Fauro. Era il 14 maggio 1993, all'epoca lei era la compagna di Costanzo e il giornalista nei suoi programmi si impegnava fortemente per contrastare i messaggi ...

Mafia nigeriana a Palermo : il Pm chiede più di un secolo di carcere per i 14 imputati

Mafia nigeriana - a Palermo chiesto più di un secolo di carcere per 14 imputati. Il pm : “Condannateli per 416 bis” : Condannare gli affiliati alla Black Axe per associazione a delinquere di stampo mafioso. È la richiesta del pm Gaspare Spedale alla fine della requisitoria del primo processo celebrato a Palermo alla Mafia nigeriana. Oltre un secolo di carcere le richieste di pena per 14 presunti componenti della banda, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. I nigeriani sotto processo sono accusati di aver controllato il mercato della ...

Da cattivo impenitente a giudice antiMafia Il bene è più eccitante : La notte prima del suo incontro con Giovanni Brusca (disumano responsabile di 150 omicidi, fra cui quello di Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e del piccolo Giuseppe Di Matteo) il magistrato Alfonso Sabella non chiuse occhio. «Lo tormentava un dubbio racconta Francesco Montanari - Stringere o no la mano ad un simile mostro?». Il fatto è che anche i cattivi celano un barlume d'umanità. E perfino i buoni hanno le loro ...

Mafia : De Raho - da circuiti bancari serve più attenzione su flussi sospetti : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “I circuiti bancari dovrebbero rilevare con maggiore attenzione i flussi finanziari sospetti, cosa che ancora oggi non avviene”. Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale AntiMafia, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ parla delle modalità con cui le organizzazioni mafiose si muoverebbero all’interno del sistema bancario italiano e spiega: “Mentre le banche chiudono ...

Allarme dell'AntiMafia. "Potere criminale sempre più mimetizzato" : Così scrive Rosy Bindi nella Relazione dell'Antimafia, approvata all'unanimità, un miracolo nei tempi della politica odierna, presentata al Senato con le veste delle grandi occasioni. Il cuore del ...

“‘Ndrangheta è la Mafia più potente” : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Anche se alcune aree sono risultate più accoglienti e attrattive di altre, nessun territorio può essere più considerato immune” dal condizionamento della ‘ndrangheta. Si tratta di un “movimento profondo e uniforme che interessa la maggioranza delle provincie settentrionali, con una particolare intensità in Lombardia, e che è stato favorito fino a tempi recenti da diffusi atteggiamenti di ...