Mafia | per uno studente su due Cosa nostra più forte dello Stato 3

Mafia : per uno studente su due Cosa nostra più forte dello Stato (2) : (AdnKronos) - Alla presentazione è intervenuto anche Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21, giornalista minacciato dalla Mafia per le sue inchieste giornalistiche. "La mia generazione è stata segnata dal colore rosso dell'asfalto per il sangue versato da molti uomini che hanno dato la vita per

Per uno studente su due Mafia più forte dello Stato : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - La sfiducia degli studenti nei confronti della classe politica è elevata (81.91% nei confronti dei politici nazionali, 79.75% nei confronti di quelli locali) e il 43.33% ritiene che la mafia sia più forte dello Stato, e solo il 25.87% considera possibile sconfiggerla d

Mafia più forte dello Stato per uno studente su due : Invece la loro massima sfiducia , superiore all'80%, va alla classe politica locale e nazionale. Alla presentazione è intervenuto anche Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21, giornalista ...

Mafia : processo trattativa - prima notte di Camera consiglio per giudici Assise : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – prima notte di Camera di consiglio per i giudici della Corte d’Assise di Palermo che dovranno emettere la sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia per i nove imputati, tra i quali l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza. I giudici, due togati e i giudici popolari, si sono ritirati ieri mattina, poco dopo le 10.30, nell’aula bunker ...

La mafia uccide solo d’estate 2 - “l’antiMafia per giovani” va verso la 3ª stagione : video di Pif in conferenza stampa : Dal 26 aprile debutta in prima serata su Rai1 La mafia uccide solo d’estate 2, il secondo capitolo della storia esemplare della famiglia Giammarresi nella Palermo insanguinata dalla più atroce guerra di mafia del nostro Paese e dai delitti eccellenti dei Corleonesi, tra cui quello del Presidente della Regione Piersanti Mattarella. La serie per la regia di Luca Ribuoli, nata da un'idea di Pierfrancesco Diliberto (Pif) che così ha intitolato ...

Processo Stato-Mafia : attesa per la sentenza : I giudici della corte d'Assise di Palermo da oggi riuniti in camera di consiglio per la decisione finale. Appello dell'ex ministro dell'Interno Mancino: 'Ho sempre combattuto la mafia' -

Mafia : processo trattativa verso sentenza - per pm 'Ricatto allo Stato'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Suscitò clamore la decisione dei pm di sentire, al Quirinale, il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'ex Capo dello Stato venne sentito, tra le polemiche politiche, il 28 ottobre 2014. In 'aula' anche l'allora Procuratore aggiunto Leonardo Agueci, oltre ai pm Robe

Mafia : processo trattativa verso sentenza - per pm 'Ricatto allo Stato'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Tra le parti civili spiccano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune di Palermo, il centro Pio La Torre. Secondo l’accusa, all’inizio degli Anni Novanta ci sarebbe stata una sorta di trattativa tra la Mafia e pezzi dello Stato italiano, per raggiungere un accordo sulla fine

Mafia : legali Mancino - ora Corte assise ha tutti elementi per valutare : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Per il senatore Nicola Mancino è stata molto dura. Qui si è fatto un processo in cui c'è stata una grande ricostruzione storica, ma adesso la Corte d'assise ha tutti gli elementi per valutare, dal punto di vista delle risultanze processuali, cosa è accaduto i quel per

Mafia : Mancino - ho sofferto e soffro per processo trattativa : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Ho sofferto e soffro tuttora per questo processo...". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino prima di lasciare l'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove i giudici della Corte d'assise sono entrati in Camera di consiglio per emettere la sente

Mafia : Mancino - su incontro con Borsellino congetture per demolire mia immagine : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Nel pomeriggio del primo luglio 1992, durante la cerimonia di saluto con Prefetti, Questori, dirigenti, per l’insediamento del nuovo ministro dell’Interno Nicola Mancino, “mentre stringevo le mani ai convenuti, una telefonata interna del Capo della Polizia chiedeva la mia disponibilità a ricevere una visita di saluto del giudice Paolo Borsellino. Io non conoscevo fisicamente il compianto ...

Mafia : processo trattativa - pm Di Matteo non ottiene permesso e non è in aula : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – C’è un assente ‘eccellente’ all’ultima udienza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia a Palermo. Si tratta del pm Nino Di Matteo, nel frattempo trasferito alla Direzione nazionale antiMafia, che non ha ottenuto l’applicazione per l’udienza di oggi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il magistrato dovrebbe invece essere presente al momento della sentenza, ...