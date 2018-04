Madagascar | trama e curiosità sul film d’animazione in tv

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Sabato 21 aprile alle 21.20 Italia 1 trasmettedi animazione del 2005 firmato Dreamworks diretto da Eric Darnell e Tom McGrath., il trailer, laNew York. Alex il Leone, Marty la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria l’Ippopotamo vivono un’esistenza tranquilla nello zoo di Central Park, con i pasti abbondanti, le gabbie confortevoli e le coccole dei visitatori. Tuttavia, Marty è annoiato dalla vita in cattività ed è curioso di sapere cosa c’è al di là del muro di cinta, così decide di fuggire approfittando del sistema di evasione dal parco studiato da alcuni pinguini desiderosi di raggiungere l’Antartide. Alex, Melman e Gloria, accortisi della scomparsa del loro amico decidono di andarlo a cercare per riportarlo indietro. L’apparizione degli animali liberi per le strade della città, provoca scompiglio ma suscita ...