Il taglia e cuci del M5S stravolge il programma votato dai cittadini : Cambiano politica estera ed Europa. I grillini: 'Solo ritocchi' Il mastodontico programma del Movimento 5 stelle, vanto di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio, «trasparente e votato su Rousseau da quasi 11 ...

Ma il programma del M5s online è davvero "totalmente diverso" da quello votato? : Una modifica ai documenti c’è stata. L’inchiesta de Il Foglio ha messo in luce una serie di cambiamenti al programma del Movimento 5 stelle, attraverso una lettura dei pdf recuperati dal sito Internet Archive. È innegabile che i testi siano diversi, basta navigare la Wayback Machine per confermarlo. Ma è più opinabile che il loro senso sia “totalmente diverso e spesso radicalmente ...

La truffa del M5s è il programma : ... miliardi di euro di perdite, immigrazione fuori controllo e destabilizzazione di aree fondamentali per la sicurezza e l'economia dell'Europa". Il Patto atlantico veniva descritto come l'origine dell'...

La casa di carta è la serie non-inglese più vista della storia su Netflix. E un tweet del Professore fa pensare a un nuovo colpo in programma : L’annuncio è nascosto nelle pieghe di un comunicato sull’andamento finanziario di Netflix nel primo quadrimestre 2018, ma racconta tutto del successo mondiale de La casa de papel, la serie spagnola sul colpo del secolo alla zecca spagnola. L’impresa del Professore, Tokyo, Berlino e Nairobi è la serie non-inglese più vista di sempre sulla piattaforma streaming. E negli scorsi giorni, come riporta Antena 3, che ha trasmesso La ...

“Amore…”. Amici - Daniele eliminato : dedica per Lauren che commuove tutti i fan. Il ballerino deve lasciare il programma - ma i sentimenti verso la collega restano fortissimi. Prima di andarsene - una delle scene più belle di sempre. Cosa si sono detti : Sephora e Daniele, i due ballerini eliminati nella scorsa puntata del Serale di Amici, sono tornati nella casetta Blu a salutare i loro compagni. E qui accade la piccola magia. Daniele corre da Lauren (per la quale aveva appena cambiato squadra passando dai Bianchi ai Blu), mentre lei era sul letto, chiaramente triste per l’eliminazione. “Amore” dice Daniele. “Adesso parliamo” continua. Il ballerino inizia a parlare in inglese per farsi ...

Montreux Jazz Festival : svelato programma della 52esima edizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

MotoGP tv - GP Americhe Austin 2018 : su che canale vederlo? Gli orari e il programma del fine settimana e le dirette streaming : Nel prossimo weekend (20-22 aprile), il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) per il terzo appuntamento iridato della stagione. In MotoGP, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai ...

"Torino che legge" - il programma del 18 e 19 aprile : "Credo che oggi il punto di partenza per ogni ragionamento sulla politica debba essere il rifiuto dell'indifferenza". ore 18.30 / Libreria Bodoni Spazio B Incontro con Paolo Chiappero per la ...

Dopo l'inchiesta del Foglio sul programma M5s stravolto - Faraone - Pd - chiede spiegazioni a Di Maio : 'Mi ha colpito l' articolo di oggi sul Foglio e credo che Luigi Di Maio ci debba delle spiegazioni. Credo le debba a chi ha votato il Movimento 5 Stelle e a tutti gli italiani', scrive sul suo profilo ...

Giro dell’Appennino 2018 : programma - orari e tv. La data della corsa : Domenica 22 aprile si correrà la 79ma edizione del Giro dell’Appennino, valido anche come quinta prova della Ciclismo Cup. Questa storica classica che si svolge tra Piemonte e Liguria anche quest’anno rappresenterà un importante appuntamento del calendario italiano. I corridori dovranno affrontare un percorso di 194 km da Novi Ligure a Genova con la presenza di sei GPM, tra cui l’inedita salita di Fraconalto, su cui probabilmente si ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite dell'Italia : Attendiamo di sapere se gli incontri dell'Italia saranno trasmessi in diretta tv e/o streaming. DOMENICA 22 APRILE: 12.30 Gran Bretagna vs Slovenia 16.00 Ungheria vs Kazakhstan 19.30 ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite dell’Italia : Dal 22 al 28 aprile si disputeranno a Budapest (Ungheria) i Mondiali Prima Divisione 2018 di Hockey ghiaccio. Sei Nazionali parteciperanno all’evento e andranno a caccia delle due promozioni in palio per l’Elite Division 2019 (i Mondiali che assegnano il titolo iridato). L’Italia sarà della partita e cercherà di tornare tra le grandi dopo la retrocessione dell’anno scorso. Gli azzurri se la dovranno vedere con la Slovenia ...

Snooker - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Sheffield : Nel weekend del 21-22 aprile incomincerà il Mondiale 2018 di Snooker, biliardo all’inglese. Sarà come sempre il Crucible di Sheffield a ospitare la rassegna iridata: si comincerà con il primo turno al meglio dei 19 frame. Sono già ammessi i migliori 16 giocatori del ranking che attendono di scoprire i loro avversari. Si stanno infatti disputando le qualificazioni dalle quali emergeranno i 16 sfidanti. Montepremi totale di 1,97 milioni di ...