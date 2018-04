M5S | TRAVAGLIO O MENTANA PER IL TG1 Poltrone Rai | se la spunta la Lega | Milena Gabanelli

Travaglio : “Pd? C’è segnale di apertura al M5S”. Molinari concorda - Fusani no : “Non capisco l’entusiasmo” : “Pd? Martina ha mandato un segnale oggi: sembrerebbe finalmente guardare dalla parte del M5S, visto che parlano di riforme sociali che assomigliano molto a quelle che sono nel programma di Di Maio”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, dal quale dissente la giornalista di Tiscali Notizie, Claudia Fusani: “Le cose che oggi ha detto Martina sono le stesse che ha dichiarato uscendo ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news e mostra tutte le (in)compatibilità tra M5S - Pd e Lega : E’ vero come dicono Ettore Rosato e molti altri dirigenti renziani del Pd che il programma del Partito democratico è molto lontano da quello dei Cinque stelle che, invece, sarebbe molto vicino a quello della Lega? Inoltre, è vero che Nino di Matteo, alla Fondazione Casaleggio, a Ivrea, ha attaccato con opinioni personali che ledono lo stato di diritto la figura di Silvio Berlusconi? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste tre fake ...

Consultazioni - Travaglio : “M5S con Forza Italia? Inaccettabile per elettori 5 Stelle”. Mieli : “Di Maio unico che ha parlato a braccio” : “I 5 Stelle sono stati crocifissi dai loro elettori per aver dato un voto tecnico-istituzionale in una equa spartizione delle presidenze delle Camere a una turbo-berlusconiana come la Casellati. Immaginate che gli capiterebbe in casa se dovessero guidare o appoggiare un governo in cui ci fossero altri ministri come la Casellati”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, esprime perplessità sulla ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Consultazioni - Travaglio : “Pd renziano accetterebbe governo centrodestra”. Carofiglio : “M5S sbagliò a rifiutare proposta di Bersani” : “Pd e M5s? A me risulta che in questi giorni ci sia un filo diretto tra Renzi e Forza Italia, che fa esattamente da pendant al filo diretto che c’è tra Salvini e Di Maio”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un confronto con lo scrittore Gianrico Carofiglio. E aggiunge: “Se il Pd rimane a trazione renziana, può persino accettare, su pressione di Mattarella, un appoggio a un ...

Consultazioni - Travaglio al Pd : “Non parlare col M5S è contro regole del proporzionale che il partito ha voluto con Rosatellum” : “Un Pd a trazione renziana non è per nulla disponibile a parlare col M5S. Un Pd a trazione diversa, ad esempio a trazione mattarelliana, franceschiniana o orlandiana, sarebbe forse più disponibile, se non altro a parlare, perché non è che parlando si fa un accordo”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel suo commento al primo giro di Consultazioni sul governo. E aggiunge: “Il Pd è il secondo ...

M5S - Travaglio : “Accordo con Lega e appoggio da Berlusconi? Elettori 5 Stelle non perdonerebbero mai” : “Accordo di governo tra M5s e Lega con appoggio esterno di Forza Italia? I 5 Stelle pagherebbero caro e salato. Credo che i loro Elettori non lo perdonerebbero mai e andrebbero a prendere per strada i parlamentari M5S, che rischierebbero anche l’incolumità fisica”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Altra cosa sarebbe se il M5S riuscisse a fare un accordo solo con ...

Travaglio tradito da Di Maio Va in crisi dalla Annunziata Puntava a un accordo tra M5S e Pd : Certo che il povero Marco Travaglio deve sperimentare un periodo alquanto difficile dopo l’accordo Salvini - Di Maio per la spartizione dei Presidenti delle Camere che sembra preludere ad un accordo politico sul governo. Ieri da Lucia Annunziata Segui su affaritaliani.it

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5S-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma 'In Mezz'ora in più', Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati , ...

Marco Travaglio - il terrore puro : 'Se si fa il governo M5S-Lega - Di Maio verrà linciato in piazza' : Un atto di fede. Marco Travaglio , che dal 5 marzo sul Fatto quotidiano tira l'acqua al mulino di un governo M5s-Pd pur di non dovere chiudere un occhio su Silvio Berlusconi alleato di governo dei 5 ...

Elezioni - Travaglio a Cappellini : “M5S disse no a Pd nel 2013? Non c’entra nulla con la situazione attuale” : “Non ho affatto rimosso il precedente del 2013, quando i 5 Stelle dissero no a Bersani. Ma non c’entra niente con la situazione attuale”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a Stefano Cappellini, caporedattore della sezione Politica di Repubblica. E spiega: “All’epoca i due partiti erano arrivati pari col 25,5% ed era assolutamente impensabile che uno dei due chiedesse ...

Elezioni - Cappellini vs Travaglio : “Tua ricostruzione su no del M5S a Pd nel 2013 è singolare”. “Parli di cose diverse” : Polemica concitata a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Stefano Cappellini, capo della redazione politica di Repubblica. La discussione esplode dopo l’intervento di Travaglio, dal quale Cappellini dissente: “E’ una ricostruzione singolare. Il no dei 5 Stelle a Bersani fu legittimo, esattamente come lo è quello attuale del Pd al M5S. Ci vuole, però, un po’ di coerenza e di onestà ...