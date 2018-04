M5S - Di Maio i due forni e lo schema 3 + 3 : Il capo politico M5S non esce dunque dall'ambiguità della politica dei due forni . E dai vertici del M5S, a quanto si apprende, trapela soddisfazione per la scelta del presidente della Repubblica ...

Incarico Casellati - Di Maio : “Occasione preziosa per fare chiarezza. Ribadiremo proposte e posizioni M5S” : “Voglio augurare buon lavoro alla presidente del Senato e ringraziare il presidente Mattarella per questa decisione. Questa per noi è un’occasione preziosa per fare chiarezza anche perché l’Italia non può più aspettare. Alla presidente del Senato esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni”. Lo afferma, in un video su facebook, il capo politico del M5S Luigi Di ...