M5S all' attacco dei vitalizi | Fico vede Boeri

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato il mandato esplorativo mirato a Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dovrà verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5 stelle

"Secondo me bisognerebbe fare tre giorni di parlamento e 362 di Vinitaly". Il giudizio è quello espresso da Gene Gnocchi nella sua copertina a DiMartedì su La7. "E infatti", continua, "ecco cosa è successo: la Casellati è entrata sobria ed è uscita con il mandato esplorativo. La Meloni è entrata razzista ed è uscita con un Nero D'Avola. Pietro Grasso è entrato e uscito e non se ne è accorto nessuno.

Dal fronte del nuovo Governo nulla sembra muoversi di concreto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è impantanato in una palude caratterizzata da veti e da problematiche politiche di ogni sorta. In questo quadro appare difficile prendere l'iniziativa per combinare qualcosa di buono. Il rischio di rimanere farmi al palo potrebbe ripercuotersi anche sui sondaggi, sul consenso dei partiti e dei movimenti che sono usciti vincitori dalle

Il giallo del programma politico del M5S : La notizia apparsa oggi su Il Foglio, da parte del giornalista Luciano Capone, ha parlato di 'truffa' scrivendo: "la versione del programma elettorale attualmente disponibile sul sito del Movimento 5 Stelle è completamente diversa da quella che c'era a febbraio". Il giornalista ha dichiarato che qualche vertice del movimento politico, magari lo stesso Luigi Di Maio con l'ausilio di Davide Casaleggio che attraverso la piattaforma Rousseau ...

Un'inchiesta condotta da Luciano Capone de Il Foglio ha rivelato che i venti pdf dei vari programmi tematici presenti sul sito del Movimento 5 Stelle, votati dalla base grillina prima delle elezioni secondo il principio della democrazia diretta, sono stati sensibilmente modificati senza ricorrere a una nuova votazione e sostituiti senza alcun annuncio.

'Noi non siamo contrari all'Euro e all'Europa ma o cambia il funzionamento o non ha più senso starci . La politica europea non può essere un prendere o lasciare'. parlando con la stampa estera, Fedriga osserva che la Lega è 'il partito che difende l'Europa. Il problema è quale Europa e quale progetto

Delirio della Serracchiani : "L'M5S e il centrodestra dichiarino il fallimento" : Debora Serracchiani apre al dialogo con le altre forze politiche ma chiede prima che M5s e centrodestra riconoscano il proprio "fallimento". Proprio così. L'ex vicesegretario del Partito democratico, che nelle ultime elezioni politiche ha riportato una sconfitta che non è esagerato definire storica, chiama "falliti" quei partiti che dalle urne sono usciti vincitori.Lo fa in un'intervista pubblicata oggi su La Stampa, a ormai pochi giorni dalle ...

Nuovo governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un'Alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l'opposizione?

