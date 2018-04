L' ultima offerta della Lega a M5s | Di Maio premier ma accetti Berlusconi

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) A fine serata la bolgia leghista produce l'al Movimento 5 Stelle. Nei fatti viene concessa a Luigi Dilaship ma in cambio deve accettare Forza Italia in una compagine di governo. Matteo Salvini e il capo politico grillino non si sentono ormai da un po', tuttavia emissari leghisti per tutta la mattinata nei corridoi di Montecitorio hanno cercato punti di contatto con i grillini per sondare ancora una volta il terreno a poche ore dall'inizio delle consultazionipresidente del Senato Maria Alberta Casellati.Nel TransatlanticoCamera, dove c'è il pieno di deputati e senatori, per esempio Raffaele Volpi, tra i parlamentari leghisti più vicini al leader, parla fitto fitto con Riccardo Fraccaro, braccio destro del capo politico pentastellato. Le condizioni dei grillini sono sempre le stesse: Die mai con Silvio. ...