Luigi Di Maio e M5s | sputtanamento totale | il documento che mostra il programma taroccato

Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al governo' : 'Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...'. Matteo Salvini risponde così all'ultimatum di Luigi Di ...

Mara Carfagna - la durissima risposta a Luigi Di Maio : 'Fuori dalla realtà - ti spiego cos'è la democrazia' : Dopo l'incontro con Elisabetta Casellati , Luigi Di Maio è tornato ad insultare il centrodestra . Definito 'pseudo-centrodestra', ha aggiunto che come entità politica non esiste, ribadendo per la millesima volta la sua apertura a un governo con la Lega ma senza traccia di Silvio Berlusconi né di Forza Italia. Parole che hanno scatenato la reazione del ...

Luigi Di Maio - Danilo Toninelli sega le gambe a Roberto Fico : 'Se riceve incarico - non è politico' : Sui quotidiani di questa mattina si fa sempre più insistente l'ipotesi che Luigi Di Maio possa fare un passo indietro in vista della formazione del governo, magari a favore del presidente della Camere ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - i nuovi ricicloni – L’Istantanea di Caporale : Due giorni fa Matteo Salvini si fa scattare una foto a Santa Croce di Magliano (Molise) con tre donne rom. Due mesi fa l’intenzione (testuale) era di “asfaltarle”, e la ruspa è stata l’immagine più performante per far capire di che pasta fosse fatta la Lega. Parimenti Luigi Di Maio, impegnato nella promozione del “governo di cambiamento”, ammonisce Salvini a non tirare troppo la corda, “altrimenti chiudo un forno”. Nel neo linguaggio ...

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il "forno" leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di "forno" a essersi ormai spento. Matteo Salvininon pare voler mollare Berlusconi e Mattarella ha perso la pazienza, scegliendo, come farà oggi, Elisabetta Casellati per un incarico esplorativo.Allo stesso tempo, l'altro ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio vuole un contratto alla tedesca ma scorda di essere napoletano. E Matteo Salvini...' : ... ma non impedì a Bettino - pur con un bottino di voti nettamente inferiore a quello di Matteo - di diventare presidente del Consiglio per anni e di essere un protagonista sulla scena politica dei ...

M5s e Luigi Di Maio smascherati - la vergogna : il programma elettorale sulla piattaforma Rousseau cambiato dopo il voto : "La versione del programma elettorale attualmente disponibile sul sito del movimento è completamente diversa da quella che c'era a febbraio Roma". È la rivelazione su Il Foglio di oggi scritta da ...

Giorgia Meloni sculaccia Luigi Di Maio : 'Giggino Pomicino' : Quella della politica dei "due forni" ricorda sinistramente la prima repubblica. #GigginoPomicino — Giorgia Meloni , @GiorgiaMeloni, 17 aprile 2018

Il neo-panettiere Luigi Di Maio che chiude forni e finge veti : Il nuovo che avanza. Il neo-panettiere Luigi Di Maio afferma di essere pronto a chiudere uno dei due “forni” e precisamente quello con la Lega. Ossia, il partito scelto da Di Maio per le alleanze sulle poltrone. Non è più un mistero che tra la Lega e il Partito 5Stelle ci fosse un accordo già prima delle elezioni del 4 marzo. E detta “alleanza” si è vista in maniera plastica durante la scelta dei presidenti di Camera e Senato, nonché sulle varie ...

Roberto Fico - così Sergio Mattarella farà fuori Luigi Di Maio : con l'aiuto di Silvio Berlusconi : A furia di tirare la corda, Luigi Di Maio rischia di vedere svanita ogni speranza di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio. Non solo i rapporti con le Lega di Matteo Salvini diventano ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Luigi Di Maio rivela : "Giovanna è la mia fidanzata - ci amiamo molto - ma niente matrimonio" : Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, conferma la relazione con l'attivista 5 Stelle siciliana Giovanna Melodia. "Ci amiamo molto - afferma il capo politico dei 5 Stelle - ma queste sono le domande che mi imbarazzano di più".Alla domanda se un matrimonio sia nei loro piani, il leader M5S frena: "Non abbiamo progetti di questo genere, per adesso stiamo insieme".

Luigi Di Maio - il retroscena sul suicidio davanti a Mattarella : così non farà il premier : Con il passare delle ore cresce la convinzione, tanto al Quirinale quanto nel centrodestra, che la tattica del tira e molla di Luigi Di Maio punti esclusivamente a sfilarsi quanto prima dal rischio di ...

L'atlantismo no - il popolo 5 stelle non l'aveva considerato. La svolta filo-Nato di Luigi Di Maio spiazza la base : Italia, aprile 2018. "Se ti pieghi anche tu alle menzogne della Nato, degli Usa, dei Francesi, degli Inglesi senza mostrare un briciolo di sovranità, perderai il mio voto". È grande il disorientamento sotto il cielo solcato dalle scie luminose dei missili lanciati dalla coalizione a guida statunitense diretti su obiettivi siriani. Non si parla del grande dibattito che scuote e appassiona l'opinione pubblica internazionale, ma della ...