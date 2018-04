Ludovica Frasca esce allo scoperto con Alex Ranghieri

people24.myblog

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In queste ore lui è sulla spiaggia della città cinese di Xiamen, lei a Roma per lavoro. Ma sul settimanale “Chi” ci sono le prime foto insieme, scattate qualche giorno fa a Milano. L’ex velinaè stata pizzicata con il pallavolista. Sui social non sono mai insieme, ma in alcune occasioni postano dalla stessa località: la ex di Luca Bizzarri si sarà data davvero alla pallavolo? Negli scatti del settimanalesorride felice accantosportivo, che posa come modello anche per un noto marchio di lingerie. Lei in completo rosso e giaccone blu, lui in total grigio: bellissimi e sorridenti si dirigono in un hotel milanese per pranzo. Il resto della giornata resta top secret, perché i paparazzi sono stati depistati.