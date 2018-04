: Lucca, il prof gli mette un brutto voto e l'alunno lo minaccia: tre indagati [news aggiornata alle 17:55] - repubblica : Lucca, il prof gli mette un brutto voto e l'alunno lo minaccia: tre indagati [news aggiornata alle 17:55] - MediasetTgcom24 : Lucca, minacce e offese a prof in video: indagati tre studenti #cronacalucca - CybFeed : #News #Lucca, tre indagati per minacce al prof -

Tre studenti minorenni dell'Itc Carrara disonoper bullismo e prepotenza ai danni di un docente di 64 anni ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno di loro. Uno dei tre ha cercato di costringere ila cambiare il brutto voto preso."Mi metta 6 e non mi faccia inc...". Lo ha offeso, lo ha minacciato, ha tentato di strappargli il registro e gli ha intimato di inginocchiarsi. La scena è stata ripresa in un video, diffuso in rete e diventato virale. Il preside della scuola ha presentao denuncia.(Di mercoledì 18 aprile 2018)