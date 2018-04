Lucca | minacce e offese a prof in video | indagati tre studenti

Lucca - minacce e offese al prof : indagati tre studenti : Sono indagati per minacce e lesioni i responsabili del video in cui uno studente minaccia il prof essore che gli ha messo un brutto voto. Per loro, oltre il processo penale, il rischio di pesanti sanzioni disciplinari.

Lucca - tre indagati per minacce al prof : 18.25 Tre studenti minorenni dell'Itc Carrara di Lucca sono indagati per bullismo e prepotenza ai danni di un docente di 64 anni ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno di loro. Uno dei tre ha cercato di costringere il prof a cambiare il brutto voto preso."Mi metta 6 e non mi faccia inc...". Lo ha offeso, lo ha minacciato, ha tentato di strappargli il registro e gli ha intimato di inginocchiarsi. La scena è stata ripresa ...